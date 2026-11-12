"Война немедленно возобновится": Путин цинично пригрозил Украине и её союзникам

Война в Украине

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Президент РФ Владимир Путин пригрозил возобновлением войны против Украины в случае появления на её территории иностранных военных контингентов после заключения мирного соглашения. Глава Кремля заявил, что Москва будет считать такие подразделения «законной целью», фактически отвергая возможность размещения международных сил для обеспечения безопасности Украины.

Об этом Путин заявил во время встречи с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

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По словам российского президента, присутствие любых иностранных войск на территории Украины является для Москвы «абсолютно неприемлемым». Он цинично утверждает, что размещение таких сил якобы будет представлять угрозу безопасности России, а потому может стать поводом для возобновления боевых действий.

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«Мы уже говорили ранее, что в таком случае они станут для нас законной целью, и война немедленно возобновится», — заявил Путин.

Он также выразил сомнения относительно намерений европейских стран по возможному размещению военных контингентов в Украине после окончания войны. По его словам, Москва будет рассматривать такой шаг как повод для нового вооруженного противостояния.

«Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу введут войска в Украину? Что это означает? Война немедленно возобновится», — подчеркнул хозяин Кремля.

Этим заявлением Путин фактически пригрозил новой агрессией в ответ на возможные международные гарантии безопасности для Украины, которые будут предусматривать присутствие иностранных военных на её территории.

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Напомним, Кремль пытается использовать трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, чтобы добиться пересмотра всей системы безопасности в Европе. Москва возвращается к ультиматумам, которые выдвигала Вашингтону и НАТО в 2021 году, требуя сократить присутствие Альянса на европейском континенте.

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