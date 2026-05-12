Владимир Путин / © Associated Press

Американские обозреватели и аналитики заявляют, что полномасштабная война России против Украины привела к последствиям, противоположным тем, на которые рассчитывал Кремль.

Об этом пишет New York Post.

Обозреватель Эйдан Г. Стретч обратил внимание, что Украина все активнее полагается на собственное производство оружия. По его словам, хотя кампания дальнобойных ударов поначалу в значительной степени зависела от помощи США, сейчас большинство вооружений производится именно в Украине.

Также он привел слова президента Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что значительная часть разведданных для Украины поступает от Франции.

«Роль Америки в прекращении войны в Украине уменьшается, а не расширяется», — говорится в материале.

Обозреватель National Review Джим Герагти отметил, что одним из главных поводов для вторжения Кремль называл страх перед расширением НАТО.

Однако, как отмечается в статье, после начала войны к Североатлантическому союзу присоединилась Финляндия.

Таким образом, граница России со странами НАТО выросла почти в три раза — до более чем 1200 миль.

Россия остается угрозой для Европы

Американские аналитики также предупреждают, что Россия продолжает оставаться серьезной военной угрозой странам восточного фланга НАТО.

По сообщениям западных медиа, Москва может разместить десятки тысяч военных вблизи финской границы.

«Российское государство рассматривает США и их союзников как врага, которого необходимо ослаблять и преследовать», — отмечает Герагти.

По мнению авторов публикаций, война в Украине привела к экономическим потерям России, усилению НАТО и международной изоляции Кремля. В то же время Украина, несмотря на войну, продолжает укреплять свой военный потенциал и сотрудничество с западными союзниками.

Напомним, после того, как на мероприятиях до 9 мая Путин неожиданно намекнул на завершение войны, отойдя от привычных максималистских лозунгов, CNN отметило, что это может быть попыткой успокоить российское общество и элиты на фоне экономического давления, истощения ресурсов и потерь. Несмотря на изменение риторики Кремля и успешное использование Украиной дронов для сдерживания врага, аналитики считают заявления манипулятивными, поскольку реальных шагов к миру и компромиссам пока нет.

Также, парад в столице страны-агрессорки Москве впервые с 2007 года прошел без военной техники. Из зарубежных глав государств к диктатору Путину приехали только его белорусская марионетка Лукашенко, лидеры Лаоса и Малайзии, а также предводители непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

