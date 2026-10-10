Война опустошает бюджет России: расходы Кремля взлетели на 14,5%, а дефицит почти удвоился

Экономика РФ / © ТСН

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За первые девять месяцев года расходы федерального бюджета России увеличились на 14,5% — до 34,8 трлн рублей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов РФ.

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По информации российского ведомства, за январь-сентябрь бюджетные расходы составили 34,8 трлн рублей (409 млрд долларов). Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял 30,4 трлн рублей. Дефицит бюджета достиг 5,19 трлн. рублей, или 2,2% валового внутреннего продукта.

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В материале Bloomberg отмечается, что увеличение расходов связано, в частности, с финансированием войны против Украины, продолжающейся уже пятый год. В то же время военные расходы и уменьшение поступлений в казну создают дополнительную нагрузку на государственные финансы.

«Только расходы, связанные с войной, в этом году должны составить 17 трлн рублей, что примерно на 40% превышает первоначальный план, объявленный правительством в конце 2025 года», — говорится в материале.

Как отмечает Bloomberg, такая динамика увеличивает давление на бюджет и приводит к усугублению дефицита. Министерство финансов РФ прогнозирует, что по итогам года он составит 7,35 трлн. рублей, или 3,2% ВВП. Это почти вдвое больше первоначально запланированного показателя в 3,8 трлн рублей.

Самые большие месячные расходы российское Минфинансов зафиксировало в марте и апреле — примерно по 4,7 трлн рублей. Как поясняет издание, в начале года значительные расходы были частично обусловлены авансовыми платежами по государственным контрактам и закупкам.

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Впоследствии темпы роста издержек замедлились. В августе они составили около 3,19 трлн. рублей. В это время Россия зафиксировала самый большой месячный профицит бюджета за последние 12 месяцев.

В то же время Банк России предупредил, что высокий уровень государственных расходов может ограничить возможности властей снижать стоимость заимствований.

Ранее сообщалось, что Москва готова рассматривать предложение об энергетическом перемирии. Однако Кремль связывает возможное соглашение с дополнительными требованиями.

Мы ранее информировали, что президент США сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.

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