Война подбирается к границам ЕС: в Эстонии сделали тревожное заявление после удара РФ у Ягодина

Глава МИД Эстонии об угрозе РФ / © Associated Press

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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия уже представляет угрозу всей Европе.

Об этом глава МИД Эстонии написал в соцсети X.

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Цахкна рассказал, что в течение трех дней находился в Украине, где воздушные тревоги продолжались и днем и ночью. По его словам, он собственными глазами видел последствия российских атак, жертвами которых украинцы становятся во время повседневных дел или даже в собственных домах.

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В то же время, после пересечения украинско-польской границы может возникнуть ощущение, что война осталась позади. Однако, как отметил эстонский министр, 13 сентября Россия нанесла удар вблизи Ягодина — недалеко от границы с Польшей.

Цахкна также напомнил о других действиях России, направленных против европейских стран. Речь идет, в частности, об актах саботажа, кибератаках, провокации, вмешательстве и распространении дезинформации.

По словам главы МИД Эстонии, Украина ежедневно противостоит этим угрозам. Он призвал партнеров предоставить Киеву необходимую военную помощь и безотлагательно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Кроме этого, Цахкна выступил за укрепление возможностей Украины наносить удары вглубь российской территории. Он также призвал усиливать санкционное давление и сокращать доходы России, за счет которых она финансирует свою военную машину.

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«Путин должен понять: каждый акт агрессии и террора будет только увеличивать цену этой войны для России, а не уменьшать ее», — заявил глава МИД Эстонии.

Цахкна подчеркнул, что поддержка Украины является не только помощью Киеву, но и инвестицией в безопасность всей Европы.

Ранее сообщалось, что Кремль продолжает публично отрицать планы по какой-либо агрессии против стран НАТО, однако аналитики называют это элементом когнитивной войны.

Мы ранее информировали, что российский дрон атаковал локомотив возле пункта пропуска «Ягодин» — всего в двух километрах от Польши. Еще один беспилотник попал по автозаправочной станции менее чем в километре от границы.

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