Война придет на территорию США уже в 2027 году: "китайский Нострадамус" прогнозирует катастрофу

«Китайский Нострадамус» Цзян Сюэтинь прогнозирует войну в США уже в следующем году / © скриншот с видео

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Весной 2026 года известный аналитик Цзян Сюэтинь, называемый «китайским Нострадамусом» за точность своих прогнозов, поделился своим видением развития геополитической ситуации в мире, акцентировав внимание на внутренних проблемах Соединенных Штатов . По его убеждению, американское общество стоит на пороге серьезных испытаний, которые очень быстро могут перерасти в неконтролируемые масштабные бунты и даже вооруженные восстания на всей территории страны.

Свои прогнозы Сюэтинь озвучил в подкасте Jack Neal, а Daily Mail напомнило уже сбывшиеся детали его предыдущих резонансных предвидений.

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Причины кризиса и начало американских беспорядков

Аналитик считает, что ключевым триггером будущего хаоса в США станет вынужденное возвращение к общенациональному военному призыву из-за возможного масштабного конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, необходимость массового развертывания сухопутных войск за границей спровоцирует яростное сопротивление со стороны гражданского населения, что вызовет острую реакцию правительства и усиление полицейского контроля во всех крупных городах.

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Эксперт убежден, что вместо классической гражданской войны с двумя регулярными армиями американцы столкнутся с хаотическими протестами, локальными столкновениями и повсеместными актами неповиновения местным властям. Этот неконтролируемый внутренний конфликт будет прямым ответом общества на попытки чиновников насильно отправить молодежь на непопулярную зарубежную войну.

«К 2027 году все ингредиенты для гражданской войны уже должны быть готовы. Общенациональное недовольство, бунты, протесты и восстания станут реальностью, а глобальная экономика должна упасть к этому времени», – прогнозирует Цзян Сюэтинь.

Экономический коллапс и метод предвидений «Китайского Нострадамуса»

Журналисты напоминают, что Сюэтинь снискал славу своеобразного провидца после того, как ранее успешно спрогнозировал победу Дональда Трампа на выборах 2024 года и ряд дальнейших геополитических сдвигов, в частности войну между США и Ираном. В отличие от классических экстрасенсов, мужчина делает свои громкие заявления не на основе мистических видений, а с помощью сложного анализа поведения мировых лидеров, которые он воспринимает как амбициозных игроков в покер.

Он глубоко анализирует конечную цель каждого политика, исторические закономерности распада бывших империй и религиозные верования, подталкивающие целые нации к роковым шагам. Согласно его расчетам, толчком к обвалу мировой экономики станет очередное перекрытие Ормузского пролива, что мгновенно уничтожит привычную логистику поставок дешевой энергии и жизненно необходимых товаров.

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Напомним, один из ближайших прогнозов Сюэтиня касается промежуточных выборов в США, которые должны пройти в ноябре 2026 года. Он заявил, что их результаты могут оказаться не такими, как ожидают люди.

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