"Война пришла. Куда бежать? Никуда": как жители Москвы отреагировали на атаку неизвестных дронов

Об этом жители столицы окупантов уже много пишут в соцсетях и обсуждают в российских пабликах.

Атака дронов на Москву и Подмосковье 30 мая повлекла за собой появление предпанических настроений у жителей российской столицы. Интересно, что на этот раз многие рядовые москвичи восприняли атаку дронов как устроенную с территории России.

ТСН.ua собрал реакции жителей Москвы на это событие.

"Было, мягко говоря, некомфортно. И это в Москве! Хоть я живу далеко от аэропорта "Внуково", но нет гарантии, что завтра какой-то дрон не попадет в мой дом. Слышала, что целью дронов был аэропорт "Внуково", потому что он считается правительственным... При чем здесь дома мирных жителей?!ПВО не сбила 3 беспилотника из двух десятков, пугает, что такое творится в Москве.Только теперь понимаю, что мой родственник не зря погиб, защищая Донбасс.Эти дроны появились бы у нас раньше", — жалуется москвичка Анна, которая, как и все остальные горожан, оправдывает преступления российской армии в Украине.

Атака дронов на Москву и Подмосковье 30 мая повлекла за собой появление предпанических настроений у жителей российской столицы. Фото: скрин

Еще одна из жительниц пытается успокоить общественное мнение, мол, хотя дети во время учебы в мае были защищены.

"Нам сказали, что на окнах нашей и еще нескольких школ теперь есть бронированная пленка, она защитит от обломков. Установлена бронированная дверь", — рассказывает другая москвичка по имени Лариса.

В свою очередь, еще одна жительница столицы также выразила мнение, что война 30 мая 2023 года пришла в Москву. "Этого стоило ждать, это война и к этому надо быть готовыми. Наша семья приняла решение ехать на дачу. Мы и так собирались, но теперь тем более. Не известно, что будет дальше, чем обвиняют Москву. Мы понимали, что такое произойдет"., уже некуда деваться, очень хочется мира и покоя", — выразила свое мнение москвичка.

Такого же мнения держится еще одна россиянка, которая в соцсети опубликовала сообщение из нескольких слов: "Куда бежать? Никуда"

Атака дронов на Москву: что известно

Напомним, рано утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздались взрывы. Власти сообщили, что область атаковали беспилотники, в результате чего зафиксированы разрушения и пострадавшие. В Минобороны РФ заявили, что за этим стоят украинские спецслужбы.

Впрочем, по оценкам экспертов международного разведывательного сообщества InformNapalm, запущенные по Москве дроны были китайскими и прилетели из восточной части Московской области.

В Воздушных силах ВСУ, комментируя обвинения Минобороны РФ о том, что Украина нанесла удар, назвали это неправдой. Как подчеркнул спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, атака БпЛА по столице РФ — это "их внутренние проблемы". Украина не имеет к этому никакого отношения.

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