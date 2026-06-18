Война пришла в Москву: эксперт спрогнозировал, какими будут следующие атаки ВСУ

Атака на Москву

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Россия, несмотря на громкие заявления Кремля, оказалась неспособна полностью оградить Москву от воздушных атак. Более того, в ближайшее время удары по объектам в российской столице и ее пригородах могут существенно усилиться.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в совместном проекте Эспрессо и Slawa.TV «Украинский фокус. Утро».

По его оценке сегодня наблюдается масштабный виток эскалации. Поскольку Россия не прекращает наносить террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины, Силы обороны симметрично отвечают атаками на военные объекты в глубине территории РФ.

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«Это естественно, потому что когда мы говорим, тем более о нынешнем этапе войны, а мы понимаем, что сейчас у нас очередной виток эскалации, масштабный виток эскалации, когда Россия наносит террористические удары по гражданским объектам, безусловно, что мы будем отвечать. И будем отвечать, ну вот так, очевидно, по несколько раз в неделю, исходя из тех темпов, которые есть. По разным городам российским, по разным военным объектам, в том числе и по Москве», — подчеркнул Мусиенко.

Уязвимые точки российской обороны

Военный напомнил, что успешный опыт преодоления противовоздушной обороны врага вокруг Москвы украинские силы обрели еще в мае. Тогда беспилотникам удалось пробить защитное кольцо, подступить к Московскому нефтеперерабатывающему заводу, поразить нефтеперекачивающую станцию и ряд других целей в подмосковье. После этого украинские специалисты сделали соответствующие выводы и разработали тактику обхода вражеских радаров.

Как результат, июньские атаки Сил обороны демонстрируют высокую эффективность. В то же время аналитик отметил серьезные технические проблемы внутри самой российской системы ПВО.

Установлено, что они далеко не все работают корректно. Я думаю, что после сегодняшней атаки тоже, то есть далеко не все ракеты выполняют свои задачи, а некоторые просто попадают где-то в землю или здания и так далее. И с этим тоже проблема», — отметил военнослужащий.

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Какими будут следующие цели

Мусиенко констатировал, что даже три-четыре эшелона обороны вокруг российской столицы и такие экстренные меры врага, как установка зенитных комплексов «Панцирь» на крышах зданий, не гарантируют безопасность московского региона. Следовательно, украинские удары будут продолжаться для планомерного уничтожения военного потенциала агрессора.

Под угрозой поражения находятся крупные военно-промышленные комплексы в пригороде российской столицы.

«В пригороде Москвы есть большие военно-промышленные комплексы, есть крупный центр Жуковский, по меньшей мере, занимающийся проблематикой российской военной авиации и ракетостроения. Есть другие объекты. И думаю, что по ним тоже будут атаки для того, чтобы уменьшать потенциал врага и для того, чтобы показать, что война на территории России сейчас пришла не только в какие-то другие регионы и города, а война уже в том числе и в Санкт-Петербурге, и в Москве», — подытожил Мусиенко.

Удары по России — последние новости

Напомним, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») прокомментировал серию атак на Москву . Он показал один из наносивших удары дронов и назвал эти атаки «рецептом борща возмездия». Бровди заявил, что Москва «ляжет» и предупредил о возможных новых ударах, которые могут совпасть с выборами в Госдуму РФ в сентябре 2026 года. По его словам, Силы обороны продолжают «прагматический скрининг и деструкцию» объектов топливно-энергетической и военно-промышленной инфраструктуры врага.

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К слову, утром 16 июня Москву также массированно атаковали дроны, повлекшие панику и взрывы в столице и области. Собянин заявил о якобы сбитии 60 БпЛА, однако из-за атаки парализована работа четырех главных аэропортов города: «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковского». Также были попадания в крупнейший московский НПЗ, где вспыхнул пожар.

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