"Война пришла в наш дом": кремлевские пропагандисты жалуются на бестолковое российское командование

Уже даже кремлевские пропагандисты признают, что российское командование непутевое. Они заявляют, что из-за неудачных приказов "война пришла в их дом".

Так главный кремлевский писака Владимир Соловьев, ставший олицетворением кремлевской пропаганды, пожаловался на командование российской армии, чьи приказы привели к невиданному – война перекинулась на территорию России.

Свое гневное сообщение в адрес руководства российской армии опубликовал в телеграммах.

"Что нам сейчас действительно нужно, то это мобилизация строительной техники в приграничных регионах. Оборонные рубежи должны строиться быстро, качественно, на большую глубину. И по всем правилам военной науки. Война пришла в наш дом, кто и почему таким образом накомандовал и навоевал — это другой вопрос, будем разбирать его позже", — написал Соловьев.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на границе с Харьковщиной горит российская таможня. В свою очередь в соцсетях украинцы с юмором отреагировали на этот инцидент, вспомнив о "хлопке" и очередном курении в неустановленном месте.

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