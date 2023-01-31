"Война проиграна, а страной руководит старый диктатор": экс-спичрайтер Путина заявил о возможном перевороте в РФ

Бывший спичрайтер президента России Владимир Путин, политолог Аббас Галлямов, считает, что в России растет вероятность военного переворота на фоне продолжения войны в Украине. По его словам, этот момент может наступить в ближайшие 12 месяцев.

Об этом сообщает CNN.

"Состояние российской экономики ухудшается. Война проиграна. Все больше и больше трупов возвращаются в Россию, поэтому россияне будут жить сложнее, и они будут пытаться найти объяснение, почему это происходит, глядя вокруг на политические процессы, и они сами себе будут отвечать: "Ну, это потому, что нашей страной руководит старый тиран, старый диктатор", — сказал Галлямов, имея в виду Путина.

Политолог предполагает возможность переворота в России в ближайшее время.

"На данный момент я думаю, что военный переворот станет возможным. Поэтому через год, когда политическая ситуация изменилась, страну возглавляет ненавистный непопулярный президент, война действительно непопулярна, и для этого нужно пролить кровь, — в этот момент переворот становится реальной возможностью", — подчеркнул Галлямов.

Галлямов также заявил, что считает, что Путин может упразднить президентские выборы, запланированные на март 2024 года.

"Если он без надобности что-то обостряет, он действительно может отменить выборы. Без победы над Украиной он предстанет перед трудностями с россиянами. Он не нужен россиянам, если он не силен. Он действительно может объявить военное положение и отменить выборы", — добавил он.

Будет ли в России государственный переворот?

Российские и иностранные эксперты не исключают, что из-за войны России против Украины в государстве-агрессоре может произойти настоящий переворот.

Американский профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, политолог Дэниел Трейсман считает, что полный крах режима Владимира Путина – более вероятный вариант отстранения его от власти, чем вооруженное восстание генералов или мятеж кремлевских элит.

Похожего мнения придерживается и российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский. Это может произойти из-за успехов ВСУ на фронте.

А вот российский оппозиционный политик Илья Яшин заявил, что устранение Путина извне нереально.

Российское издание The Insider со ссылкой на секретный документ, разработанный в Кремле, пишет, что в России уже начали готовиться к вероятному государственному перевороту. Там заявляют, что противник может использовать против Федеральной службы охраны гипноз и религию.

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