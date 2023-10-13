Война против ХАМАС может закончиться политическим поражением Нетаньяху — эксперт

На фоне масштабного вторжения боевиков палестинской группировки ХАМАС на юг страны премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может лишиться своего поста и потерять политический вес.

Такое мнение высказал в эфире "Еспресо" эксперт по внешней политике и политике безопасности "Центра оборонных стратегий" Александр Хара.

По его словам, даже если правительство Нетаньяху удержится после такого провала разведки и военной составляющей, сам премьер-министр может быть отстранен от власти.

"Конечно, Нетаньяху силой гнева и возмездия, которую он сейчас показывает, будет пытаться компенсировать этот провал", — отметил эксперт.

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Однако, по его мнению, у Нетаньяху очень шаткая позиция, поскольку его доктрина пренебрежения палестинцами и ортодоксации внутренней жизни в Израиле повлекла за собой политический кризис.

"Все факторы могут привести к тому, что мы через некоторое время после завершения острой фазы конфликта можем увидеть, что Нетаньяху вытеснят из политики", — резюмировал Александр Хара.

Как сообщалось ранее, Беньямин Нетаньяху впервые за последние 50 лет в заявлении о вторжении боевиков ХАМАС в Израиль объявил, что страна находится "в состоянии войны" с 06:00 7 октября. Затем израильский премьер и лидер оппозиции Бенни Ганц объявили о формировании чрезвычайного правительства для борьбы с ХАМАС.

Напомним, сын премьер-министра Израиля Авнер Нетаньяху мобилизовался в армию.

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