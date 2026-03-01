Война против Ирана: миру грозит крупнейший нефтяной кризис за десятилетие

Цены на нефть могут резко пойти вверх / © Associated Press

Реклама

Глобальные энергетические рынки столкнулись с одним из самых серьезных потрясений за последние десятилетия. Совместные американско-израильские удары по Ирану нарушают нефтяной экспорт из региона, обеспечивающий 20% мировых поставок нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Взрывы зафиксированы в ОАЭ и Кувейте — двух крупных нефтеэкспортерах. Катар, второй в мире по объемам экспортер сжиженного природного газа (СПГ), сообщил о перехвате ракет, направленных на страну. Взрывы также слышали в Бахрейне и вблизи иранского острова Харг — терминала, по которому обычно проходит около 90% иранского нефтяного экспорта. Впрочем, данные о судоходстве свидетельствуют, что Тегеран заранее перекачал большую часть складывающейся там нефти на танкеры.

Реклама

Риск того, что танкеры могут оказаться в ловушке в Персидском заливе или стать мишенями для ударов, уже заставляет производителей, трейдеров и судовладельцев пересматривать маршруты транспортировки нефти и СПГ.

По данным Reuters, ряд крупных нефтяных компаний и торговых домов уже приостановили отгрузку через пролив на несколько дней.

Ставки фрахта танкеров, которые до этого росли вместе с напряженностью, готовы подняться еще выше. Базовые ставки для крупных нефтяных танкеров на маршруте Ближний Восток — Китай с начала года выросли более чем в три раза.

Если конфликт быстро не удастся остановить, на старте торгов в понедельник ожидаются заметные скачки цен. Эталонная нефть Brent в последние недели поднималась примерно до 70 долларов за баррель — это самый высокий уровень с августа 2025 года, ведь инвесторы готовились к вероятной военной эскалации на Ближнем Востоке.

Реклама

Удары по Ирану и ракетный ответ

28 февраля США и Израиль нанесли совместные удары по объектам режима в Иране. В ответ Иран атаковал американские базы в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Иордании. Совет Безопасности ООН планирует экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что атаки должны устранить угрозу безопасности для Соединенных Штатов и дать иранцам шанс свергнуть своих правителей.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля.

Сообщается, что верховный лидер Ирана был убит на рабочем месте в его резиденции, когда началась американо-израильская атака.

Реклама

Правительство страны объявило 40 дней общенационального траура и семь дней общенациональных выходных.