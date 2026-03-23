Война против Ирана: NYT узнала о тайном плане США и Израиля, который провалился

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп / © Associated Press

Израиль и США рассчитывали на быстрое падение теократического режима в Иране благодаря внутреннему бунту. Однако через три недели после начала войны стало понятно: план Моссада базировался на ложных ожиданиях.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Израиль считал, что может спровоцировать восстание в Иране

Когда США и Израиль находились на этапе подготовки к войне с Ираном, руководитель Моссада представил премьер-министру Биньямину Нетаньяху собственный план действий. Как пояснил глава службы Давид Барнеа, уже в первые дни после начала боевых действий существовала высокая вероятность того, что разведка сможет активизировать иранскую оппозицию — спровоцировать протесты, беспорядки и другие проявления сопротивления, которые потенциально могли завершиться падением власти в Иране.

Свою инициативу Барнеа также донес до представителей администрации президента США Дональда Трампа во время поездки в Вашингтон в середине января.

Нетаньяху поддержал предложенный подход. Хотя среди американских высокопоставленных чиновников и части израильских разведчиков звучали сомнения в реалистичности такого сценария, и Нетаньяху, и Трамп демонстрировали оптимизм. Они исходили из того, что ликвидация иранского руководства в начале войны, в сочетании с дальнейшими разведывательными операциями, направленными на смену режима, может спровоцировать массовые выступления населения и быстро завершить конфликт.

«Возьмите под контроль свое правительство: оно будет вашим», — сказал Трамп иранцам в своем первом обращении в начале войны, предварительно призвав их укрыться от бомбардировок.

Ключевая ошибка США и Израиля в подготовке к войне с Ираном

Однако через три недели после начала войны ни одного масштабного восстания в Иране не произошло. По оценкам американских и израильских разведслужб, хотя иранский теократический режим и ослаб, он сохраняет контроль над ситуацией. В то же время страх перед силовыми структурами — армией и полицией — значительно снизил вероятность как внутренних протестов, так и попыток вторжения со стороны этнических вооруженных групп из-за рубежа.

Предположение о том, что США и Израиль смогут спровоцировать широкомасштабное восстание, оказалось ключевой ошибкой в подготовке к войне, которая впоследствии охватила весь Ближний Восток. Вместо внутреннего распада иранские власти, наоборот, консолидировались и перешли к эскалации, нанося ответные удары по военным объектам, городам и судам в Персидском заливе, а также по критически важной нефтяной и газовой инфраструктуре.

Эти выводы основываются на разговорах с более чем десятком действующих и бывших чиновников из США, Израиля и других стран. Журналисты NYT опросили представителей с разными оценками вероятности восстания.

Ожидания Моссада относительно восстания в Иране не оправдались

После первого обращения Трампа американские чиновники фактически прекратили публично обсуждать возможность внутреннего бунта в Иране, хотя некоторые из них все еще допускают такое развитие событий. Нетаньяху, хотя и стал более осторожным в своих заявлениях, продолжает подчеркивать, что воздушная кампания США и Израиля должна сопровождаться действиями на земле.

«Революции не делают с воздуха. Нужна также наземная составляющая. Существует много возможностей для такой составляющей, и я позволю себе не раскрывать их все», — сказал он в четверг.

Нетаньяху также подчеркнул, что «еще рано говорить, воспользуется ли иранский народ созданными нами условиями, чтобы выйти на улицы. Я надеюсь, что так и будет. Мы работаем над этим, но в конце концов это зависит только от них».

В то же время в закрытых обсуждениях премьер Израиля выражал недовольство тем, что ожидания Моссада относительно развертывания восстания не оправдались. На одном из совещаний по вопросам безопасности через несколько дней после начала войны он отметил, что Трамп может в любой момент решить прекратить боевые действия, тогда как операции разведки пока не дали результата.

Как Нетаньяху убедил Трампа в возможности свержения власти в Иране?

Нынешние и бывшие чиновники США и Израиля отмечают, что перед войной Нетаньяху использовал оценки Моссада о возможном восстании как аргумент, чтобы убедить Трампа в реалистичности сценария свержения иранской власти.

Однако значительная часть американского руководства, а также аналитики военной разведки Армии обороны Израиля (AMAN), воспринимали эту идею скептически. Американские военные предупреждали, что иранцы не будут выходить на протесты во время бомбардировок. Разведка оценивала шансы массового восстания как низкие и сомневалась, что атака приведет к гражданской войне.

Экс-сотрудник Госдепартамента и Белого дома Нейт Свонсон, который до июля работал в переговорной группе по Ирану, заявил, что за годы работы не видел ни одного «серьезного плана» по поддержке восстания в Иране со стороны США.

«Многие протестующие не выходят на улицы, потому что их просто застрелят. Их просто истребят. Но есть и другое: значительная часть людей просто хочет лучшей жизни и сейчас остается в стороне. Они не любят режим, но не хотят умирать, выступая против него. Эти 60 процентов останутся дома», — рассказал Свонсон, который сейчас работает в Atlantic Council.

Он также отметил: «Есть преданные противники режима, но они не вооружены и не могут вывести большинство населения на улицы».

Похоже, к подобному выводу пришел и Трамп примерно через две недели после начала войны. 12 марта он заявил, что иранские силовики «расстреливают людей из пулеметов, если те пытаются протестовать».

«Это очень серьезное препятствие для людей без оружия. Это большое препятствие. Это произойдет, но, возможно, не сразу», — сказал американский лидер в эфире Fox News Radio.

Моссад рассматривал вариант вторжения курдов в Иран

Хотя значительная часть деталей планов Моссада остается засекреченной, известно, что один из вариантов предусматривал поддержку вторжения иранских курдских формирований с территории северного Ирака.

Моссад давно поддерживает контакты с курдскими группировками. По словам американских чиновников, как ЦРУ, так и израильская разведка на протяжении последних лет предоставляли им вооружение и другую помощь. Причем ЦРУ имело соответствующие полномочия и поддерживало иранских курдов еще до начала войны.

В первые дни конфликта израильская авиация активно обстреливала цели на северо-западе Ирана, в частности для того, чтобы подготовить условия для возможного продвижения курдских сил.

4 марта во время брифинга израильского военного спросили, связаны ли эти удары с подготовкой курдского наступления. Подполковник Надав Шошани ответил: «Мы активно действуем на западе Ирана, чтобы ослабить возможности режима и открыть путь к Тегерану».

Впрочем, американская сторона со временем потеряла интерес к идее использования курдов в качестве прокси-силы, что вызвало напряженность в отношениях с Израилем.

7 марта Трамп заявил, что лично призвал курдских лидеров не вводить войска в Иран: «Я не хочу, чтобы курды входили».

Лидер курдской политической силы Бафель Талабани отметил, что таких планов нет, и предупредил, что подобный шаг мог бы даже объединить иранское общество перед внешней угрозой.

Турция также предостерегла США от поддержки любых действий курдских формирований.

Восстание в Иране, которого не произошло

По оценкам американской разведки еще до начала войны, полный распад иранского правительства представлялся маловероятным. Даже во время массовых протестов в январе, когда погибли тысячи людей, властям удалось достаточно быстро подавить выступления.

Аналитики допускали возможность внутренних конфликтов среди элит, однако считали, что они не приведут к появлению демократического движения. Наиболее вероятным сценарием оставалось сохранение контроля со стороны жестких элементов действующего режима.

Израильские спецслужбы долгое время рассматривали вариант организации восстания в Иране, но до недавнего времени оценивали его как малореалистичный. Бывший руководитель иранского направления израильской военной разведки Шахар Койфман считает, что эти идеи изначально были обречены на провал.

Предыдущий глава Моссада Йосси Коэн также пришел к выводу, что такие попытки не имеют перспектив, и значительно сократил ресурсы, направленные на это направление.

«Мы пришли к выводу, что не можем этого достичь», — сказал он.

Вместо этого в тот период Моссад сосредоточился на стратегии постепенного ослабления Ирана — через санкционное давление, ликвидацию ученых и диверсии.

Однако в последнее время Барнеа пересмотрел подход и снова сделал ставку на сценарий свержения власти в Тегеране.

Несмотря на первые удары и ликвидации в начале войны, ожидаемого восстания так и не произошло. Впрочем, израильская сторона пока не отказывается от этой идеи.

«Нужны силы на земле — но это должны быть иранцы. И я думаю, они появятся», — сказал посол Израиля в США Ехиэль Лейтер.

Почему Иран не сдается?

Заметим, Иран отказывается от дипломатии, несмотря на масштабные потери и удары США и Израиля, делая ставку на экономический шантаж через Ормузский пролив. Тегеран частично ограничил судоходство (через которое идет 20% мирового топлива), надеясь обвалить мировые рынки быстрее, чем администрация Трампа нейтрализует страну военным путем. Хотя Пентагон усиливает присутствие в регионе, а Трамп выдвинул 48-часовой ультиматум с угрозой уничтожить энергоинфраструктуру Ирана, власти в Тегеране не испытывают давления для переговоров.