Война против Ирана стоила США около 40 миллиардов долларов - CNN

США и Иран / © depositphotos.com

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Военная кампания Соединенных Штатов, связанная с эскалацией конфликта вокруг Ирана , уже обошлась американскому бюджету примерно в 40 миллиардов долларов. Такую предварительную оценку обнародовал телеканал CNN , ссылаясь на источники в оборонном секторе США.

По данным журналистов, значительная часть расходов United States Department of Defense (Пентагона) пришлась на масштабную переброску военной техники в Ближний Восток, развертывание дополнительных авианосных групп, удары высокоточным оружием, работу систем противовоздушной обороны и обеспечение военных баз в регионе.

В материале говорится, что операция оказалась одной из самых дорогих краткосрочных военных кампаний США за последние годы. Часть расходов привела к усилению американского присутствия в Персидском заливе после обострения ситуации вокруг иранской ядерной программы и атак союзных Ирана группировок в регионе.

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Эксперты, опрошенные CNN, отмечают, что если конфликт затянется или Соединенные Штаты будут вынуждены расширить военную операцию, общие расходы могут возрасти в разы уже в ближайшие месяцы.

В то же время в Вашингтоне все громче раздаются дискуссии о том, насколько оправданы такие расходы на фоне внутренних экономических проблем и политического напряжения накануне новой избирательной кампании.

Мирные договоренности

Недавно Соединенные Штаты и Иран официально заявили о достижении мирного соглашения , которое планировали подписать 19 июня в Женеве при посредничестве Пакистана. Сразу после этих успешных дипломатических шагов Дональд Трамп анонсировал немедленное снятие американской блокады и открытие транзита по Ормузскому проливу.

Со своей стороны лидеры стран G7 публично выразили готовность поддержать план Вашингтона по быстрому разминированию и возобновлению безопасного судоходства в этом регионе. Однако европейские союзники подчеркнули необходимость получить надежные долгосрочные гарантии от Тегерана, прежде чем отправлять туда свои военные корабли.

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Несмотря на громкие заявления об историческом примирении между США и Ираном, руководство Израиля отказалось подчиняться этим решениям, отметив свой статус независимого государства. Израильские чиновники дали четко понять, что американское соглашение не является для них обязательным и не остановит их военные операции.

Международные эксперты отмечали, что нормализация торгового движения и возврат к довоенным объемам перевозок в любом случае потребует не менее нескольких недель слаженной работы. В то же время это ближневосточное соглашение должно позволить администрации Трампа больше сконцентрироваться на военной помощи и переговорных процессах в отношении Украины.

Напомним, накануне, 18 июня, Соединенные Штаты Америки отменили ограничения на морское движение в иранские порты и прибрежные районы. Соответствующее решение было принято по поручению президента США Дональда Трампа.

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