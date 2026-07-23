Дональд Трамп / © Associated Press

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Угроза президента США Дональда Трампа бомбардировать иранскую инфраструктуру вряд ли испугает Тегеран — напротив, она подчеркивает ограниченность того, чего можно добиться только посредством воздушной войны.

Об этом пишет Politico.

В течение последнего месяца стороны усилили атаки в борьбе за контроль над Ормузским проливом — важным водным путем для снабжения энергоносителями. Теперь Трамп пообещал наносить удары по «одному мосту или одной электростанции» за каждое судно, атакованное в Персидском заливе.

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«Если администрация Трампа не решится резко повысить ставки — возможно, путем существенного расширения перечня допустимых целей или даже развертывания сухопутных войск — нынешний цикл атак США и иранских ответных ударов, вероятно, будет продолжаться без четкой стратегии завершения войны или понятного плана выхода из нее для Белого дома», — отметили журналисты.

Бывшая военная юрист Рэйчел Ван Ландингем говорит, что расширение или усиление ударов по большему количеству объектов гражданской инфраструктуры не заставит иранский режим изменить свою позицию. По ее словам, такие удары будут законными при условии, что у атакуемых мостов или электростанций есть определенное военное назначение.

Война США против Ирана — последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый раз, когда Иран будет атаковать судно в Ормузском проливе, США будут уничтожать мост или электростанцию.

Как отмечает AP, предупреждение Трампа появилось после того, как США нанесли очередную серию ударов по Ирану. Операция началась 20 июля с целью дальнейшего ослабления иранского военного потенциала, используемого для атак на коммерческие суда в Ормужском проливе.

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17 июля Иран нанес удар по территории Сирии — впервые с начала войны в ближневосточном регионе в феврале 2026 года. Тогда Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал командный центр специальных операций США в Аль-Танфи на востоке Сирии, однако, по сообщениям сирийских источников, военная база не пострадала.

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