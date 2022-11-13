"Война Путина вызвала разорение": премьер Британии хочет "бросить вызов" диктатору на саммите G20

Это будет первый саммит "Большой Двадцатки" за последний год и первый с тех пор, как Россия вторглась в Украину.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен "бросить вызов" президенту РФ Владимиру Путину на саммите G20 в Индонезии

Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

"Война Путина вызвала разорение во всем мире, уничтожая жизнь и загоняя международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы вызовем путинский режим и разоблачим их презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют форумы G20", – сказал он.

Также Сунак отметил, что в отличие от России, Британия и союзники будут работать вместе, чтобы решить мировые проблемы.

Напомним, главной интригой саммита "Большой двадцатки" до последнего оставалось участие двух политиков — украинского президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Путина. Последний, в конце концов, от участия отказался, но направил вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова. На саммите G20 для министра иностранных дел РФ приготовили неприятные сюрпризы, а вот украинского президента Владимира Зеленского выслушают онлайн.

Кроме того, стало известно, что мир намерен бойкотировать российскую делегацию на саммите G20, который состоится 15 ноября на Бали.

Мобилизация и военное положение! Налоговые льготы! Зеленский примет участие в саммите G20! Новости

Читайте также: