Война РФ против Украины: глава Еврокомиссии ответила, о чем именно говорили с Си во Франции

В Еврокомиссии надеются, что КНР использует свое влияние на Россию, чтобы положить конец войне.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подвела итоги встречи с главой Китая Си Цзиньпином и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, где речь шла о войне России против Украины.

Об этом Урсула фон дер Ляенн рассказала во время брифинга 6 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Как сказала лидер Еврокомиссии, первой темой, по которой президенты обменялись мнениями, была геополитическая ситуация.

"Мы особо обсудили Украину и конфликты на Ближнем Востоке", – сообщила она.

По ее словам, все стороны согласились с тем, что Европа и Китай имеют общие интересы в мире и безопасности.

"Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец агрессивной войне России против Украины. Президент Си сыграл важную роль в деэскалации безответственных ядерных угроз России. И я уверена, что президент Си и дальше будет делать это на фоне непрерывных ядерных угроз" со стороны России", – сказала она.

Также лидеры обсудили обязательство КНР не поставлять России "любое смертоносное оборудование".

"Нужны дополнительные усилия для сокращения поставок России попавших на поле боя товаров двойного назначения и учитывая экзистенциальный характер угрозы, происходящей от этой войны и для Украины, и для ЕС, это действительно влияет на отношения ЕС и Китая", – отметила фон дер Ляен.

По ее словам, это был "открытый и честный обмен мнениями и обсуждение вопросов, по которым мы сходимся во взглядах, и по вопросам, где есть разногласия", темами обсуждения были вопросы "от геополитики до изменения климата и экономические отношения".

Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин начал свое европейское турне. Одной из наиболее обсуждаемых тем в настоящее время уже является вопрос агрессии РФ против Украины. Лидеры ЕС намерены убедить китайского председателя использовать свое влияние на РФ ради установления мира.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.