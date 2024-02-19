Война РФ против Украины в 2023 году: в НАТО признали свою ошибку

В НАТО сообщили, что Украина с начала 2022 года вернула 50% оккупированных территорий.

В НАТО признали, что Запад был "слишком оптимистично настроен" по ходу войны РФ против Украины в 2023 году.

Такое мнение высказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, которую приводит Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам адмирала, на Западе считали, что "если мы дадим украинцам необходимые боеприпасы и подготовку, они победят".

Учитывая ход войны в прошлом году, он призвал западных союзников не повторить эту ошибку в этом году.

"Мы должны быть осторожны, чтобы не быть чрезмерно пессимистическими в 2024 году", — сказал топ-руководитель НАТО.

"Сам факт, что Украина все еще является суверенным государством и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, прекрасно", — добавил Бауэр.

Напомним, как пишет Bloomberg, члены НАТО сомневаются, что США сохранят свою роль в защите Европы.

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