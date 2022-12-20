Война России будет на повестке дня: Блинкен во время визита в Китай будет говорить об Украине

Блинкен во время визита в Китай будет говорить о путинской войне.
В ходе визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай, которая запланирована на начало 2023 года, чиновники будут обсуждать войну России против Украины.
Об этом заявил во время брифинга спикер Госдепартамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.
"Когда госсекретарь отправится в Пекин, что, как мы ожидаем, состоится в какой-то момент в начале следующего года, война России против Украины будет в повестке дня", — отметил он.
Китай хоть и заявляет о нейтралитете в войне, но поддерживает тесные связи с Россией. Также США предостерегли Пекин от предоставления России военной помощи, чтобы от содействия в уклонении от санкций.
"Мы очень внимательно следим за деятельностью Пекина в этой конкретной сфере", — отметил Прайс.
США надеются, что КНР использует свое влияние на Россию, чтобы помочь покончить с войной.
По словам спикера, Соединенные Штаты и другие страны ожидают, что Китай как член Совета Безопасности ООН действительно верит и фактически придерживается принципов, которые были в основе внешней политики КНР на протяжении десятилетий – независимость, территориальная целостность, суверенитет.
Отношения Китая и России
Напомним, что китайский глава Си Цзиньпин давно увлекается Путиным, ведь после 9 месяцев войны Китай углубляет отношения с РФ. Это может свидетельствовать о том, что Пекин решил окончательно перейти на сторону РФ.
Также США планируют добавить в "черный список" более 35 китайских компаний, в том числе производителей микросхем. К тому же, американским компаниям запрещено продавать технологии компаниям из списка.
Отметим, что Китай заверил ЕС, что не поставляет оружие России, а также в КНР дали поняли, что ядерная угроза России неприемлема и безответственна.
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