Война России против Украины: Фейгин рассказал о целях Путина на 2023 год

У запада есть ресурсы и средства для помощи Украине, чтобы она победила в войне.

Российское командование во главе с президентом Владимиром Путиным хочет завершить войну в Украине, захватив территории на границе Донецкой и Луганской областей, закрепиться и взять паузу на несколько лет.

Об этом правозащитник Марк Фейгин рассказал в интервью ТСН.ua.

"В 2022 году одни были целы, в 2023 – уже ниши. В прошлом году они (командование РФ – ред.) хотели захватить всю Украину. Уйти дальше или нет – зависело от скорости успеха, ресурса, от блицкрига политического и военного. С высокой степенью вероятности, от Приднестровья до Кишинева они ушли бы.

Что касается планов Москвы в 2023 году, то они свелись к тому, чтобы закончить эту войну в статусе-кво.

"Это даже замминистра иностранных дел еще раз озвучил, что, мол, это не вы вышли из переговорного процесса, а Киев. Но Киев не решает, решают в Вашингтоне и Брюсселе. Но без всяких предварительных условий мы готовы. То есть возобновить переговоры и признать реалии". То есть – те территории, которые они занимают – оставить им", – напомнил Фейгин.

Правозащитник подтвердил, что ни Запад, ни Украина с этим не согласны.

"Я думаю, что они из-за этих более низких чиновников озвучивают то, что обсуждают. Они действительно хотят закончить эту войну. Что будет дальше – это уже другой вопрос: сколько они будут восстанавливать армию, институтизировать территории, как будут бороться с санкциями. Но сейчас цель – прекратить войну на статусе кво Как можно больше взять территорий, желательно выйти на границы Донецкой и Луганской областей, закрепиться и пытаться закончить это все, взяв паузу на несколько лет, возможно, на несколько десятков лет, но сейчас цели захватить всю Украину – они нереальные, это невозможно", – добавил правозащитник.

Напомним, что правозащитник Марк Фейгин также спрогнозировал, с каким заявлением выступит 21 февраля глава Кремля. По словам Фейгина, диктатор снова будет угрожать миру и будет говорить о военных "успехах", которых нет.

В то же время, в РФ пока не объявили новую большую волну мобилизации для войны в Украине, потому что в Кремле понимают, что заявление о новой волне мобилизации не сработает.

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