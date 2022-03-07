Война России против Украины: первое заседание суда в Гааге состоится уже сегодня

По инициативе прокуроров МКС, суд уже начал собирать и фиксировать все доказательства преступлений РФ в Украине.
Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге по делу войны РФ против Украины состоится 7 марта.
Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом.
"Сегодня мы уже знаем, будет первый шаг, чтобы в рамках международного сообщества давать правовую оценку военным преступлениям РФ. Есть несколько параллельных процессов, которые могут быть использованы как оценка преступлений России и ее руководства на территории Украины", — сказал нардеп.
Он напомнил, что Международный уголовный суд предусматривает ответственность именно за военные, а не военные преступления. По инициативе прокуроров МКС суд уже начал собирать и фиксировать все доказательства преступлений РФ в Украине.
"Сегодня происходит первое заседание, чтобы наметить дальнейшие шаги по фиксации и оценке преступлений, подготовке к непосредственно судебному заседанию. МКС руководствуется Римским уставом. К сожалению, Украина признала, что Римский устав не соответствует Конституции. Сейчас Верховная Рада, Офис президента, Минюст работают над пакетом документов, которые позволят очень быстро ратифицировать Римский устав", – пояснил Вениславский.
Нардеп подчеркнул, что:
- военные преступления не имеют срока давности,
- и те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их выполняет, будут объектами преследования на территории любой страны, ратифицировавшей Римский устав (а это почти все страны Европы и цивилизованного мира).
"Результат мы получим в течение нескольких месяцев, года, а то и нескольких лет, ведь это очень тщательная деятельность. Но мы получим результат в виде конкретных приговоров суда Международного уголовного суда по военным преступникам России", — отметил депутат.
Ранее сообщалось, что Украина ежедневно собирает доказательства страшных преступлений российских военных против мирных людей.
Напомним, 101-летний Бенджамин Ференц, являвшийся прокурором на Нюрнбергском процессе, считает, что Путин должен быть осужден за преступления против человечества, совершаемые российскими войсками в Украине.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.,
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.