Война России против Украины: первое заседание суда в Гааге состоится уже сегодня

Война России против Украины: первое заседание суда в Гааге состоится уже сегодня

По инициативе прокуроров МКС, суд уже начал собирать и фиксировать все доказательства преступлений РФ в Украине.

Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге по делу войны РФ против Украины состоится 7 марта.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом.

"Сегодня мы уже знаем, будет первый шаг, чтобы в рамках международного сообщества давать правовую оценку военным преступлениям РФ. Есть несколько параллельных процессов, которые могут быть использованы как оценка преступлений России и ее руководства на территории Украины", — сказал нардеп.

Он напомнил, что Международный уголовный суд предусматривает ответственность именно за военные, а не военные преступления. По инициативе прокуроров МКС суд уже начал собирать и фиксировать все доказательства преступлений РФ в Украине.

"Сегодня происходит первое заседание, чтобы наметить дальнейшие шаги по фиксации и оценке преступлений, подготовке к непосредственно судебному заседанию. МКС руководствуется Римским уставом. К сожалению, Украина признала, что Римский устав не соответствует Конституции. Сейчас Верховная Рада, Офис президента, Минюст работают над пакетом документов, которые позволят очень быстро ратифицировать Римский устав", – пояснил Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что:

военные преступления не имеют срока давности,

и те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их выполняет, будут объектами преследования на территории любой страны, ратифицировавшей Римский устав (а это почти все страны Европы и цивилизованного мира).

"Результат мы получим в течение нескольких месяцев, года, а то и нескольких лет, ведь это очень тщательная деятельность. Но мы получим результат в виде конкретных приговоров суда Международного уголовного суда по военным преступникам России", — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Украина ежедневно собирает доказательства страшных преступлений российских военных против мирных людей.

Напомним, 101-летний Бенджамин Ференц, являвшийся прокурором на Нюрнбергском процессе, считает, что Путин должен быть осужден за преступления против человечества, совершаемые российскими войсками в Украине.