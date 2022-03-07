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Война России против Украины: первое заседание суда в Гааге состоится уже сегодня

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Война России против Украины: первое заседание суда в Гааге состоится уже сегодня

Associated Press

По инициативе прокуроров МКС, суд уже начал собирать и фиксировать все доказательства преступлений РФ в Украине.

Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге по делу войны РФ против Украины состоится 7 марта.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом.

"Сегодня мы уже знаем, будет первый шаг, чтобы в рамках международного сообщества давать правовую оценку военным преступлениям РФ. Есть несколько параллельных процессов, которые могут быть использованы как оценка преступлений России и ее руководства на территории Украины", — сказал нардеп.

Он напомнил, что Международный уголовный суд предусматривает ответственность именно за военные, а не военные преступления. По инициативе прокуроров МКС суд уже начал собирать и фиксировать все доказательства преступлений РФ в Украине.

"Сегодня происходит первое заседание, чтобы наметить дальнейшие шаги по фиксации и оценке преступлений, подготовке к непосредственно судебному заседанию. МКС руководствуется Римским уставом. К сожалению, Украина признала, что Римский устав не соответствует Конституции. Сейчас Верховная Рада, Офис президента, Минюст работают над пакетом документов, которые позволят очень быстро ратифицировать Римский устав", – пояснил Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что:

  • военные преступления не имеют срока давности,
  • и те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их выполняет, будут объектами преследования на территории любой страны, ратифицировавшей Римский устав (а это почти все страны Европы и цивилизованного мира).

"Результат мы получим в течение нескольких месяцев, года, а то и нескольких лет, ведь это очень тщательная деятельность. Но мы получим результат в виде конкретных приговоров суда Международного уголовного суда по военным преступникам России", — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Украина ежедневно собирает доказательства страшных преступлений российских военных против мирных людей.

Напомним, 101-летний Бенджамин Ференц, являвшийся прокурором на Нюрнбергском процессе, считает, что Путин должен быть осужден за преступления против человечества, совершаемые российскими войсками в Украине.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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