Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Война России против Украины достигла уровня стратегического абсурда, превзошедшего даже самые запутанные конфликты прошлого.

Об этом в статье The Telegraph написал геополитический стратег и политолог Марк Бролин.

По его словам, действия главных участников войны — России, Украины, Европы и США — часто противоречат здравому смыслу.

Реклама

Москва планировала продемонстрировать мощь и вернуть Украину под свой контроль. В свою очередь сфера ее влияния резко сократилась. К НАТО присоединились Финляндия и Швеция, а сама Россия превращается в вассала Китая.

Утратив западные рынки, Кремль получил лишь частичный контроль над украинской территорией — ценой огромных человеческих и экономических потерь.

Сопротивление агрессии, по словам Бролина, бесспорно. Однако Киев, по мнению аналитика, иногда переоценивает влияние России, пытаясь убедить США в глобальной угрозе.

«Россия — карлик рядом с США, если не учитывать ядерное оружие, которое даже Путин не рискнет применить», — пишет автор.

Реклама

Годы зависимости от российской энергетики и нежелания реагировать на предупреждение Польши и Украины дорого стоили Европе. Теперь она постепенно перевооружается, сокращает импорт российского топлива и соглашается использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.

Бролин вспоминает, что попытки Дональда Трампа «договориться» с Москвой только запутали ситуацию. В то время как нынешняя стратегия Вашингтона стала более решительной: санкции против РФ усиливаются, а Украина получает технологическую и разведывательную поддержку.

Россия в кризисе: от инфляции до «утечки мозгов»

Автор приводит факты, демонстрирующие глубину проблем в российской экономике:

инфляция достигает 8%,

ставка Центробанка — 17%,

военные расходы составляют треть бюджета,

более 200 тысяч россиян погибли,

из страны уехал почти миллион человек после 2022 года.

Бролин заключает, что Россия не может воевать вечно. Ее экономика разваливается, а единственная причина продолжения войны — желание Путина оттянуть неизбежную расплату за провалы.

Реклама

Напомним, в России официально введена система выплат для вербовщиков, отправляющих людей воевать против Украины. В каждом третьем регионе действуют денежные «бонусы» за завербованные — от 57 до более 570 тысяч рублей в зависимости от происхождения человека.

По данным российских медиа, по меньшей мере 2 млрд рублей (более 25 млн долларов) уже израсходовано из региональных бюджетов, в том числе из резервных фондов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.