- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1062
- Время на прочтение
- 2 мин
Война России против Украины потеряла смысл: аналитик The Telegraph рассказал о стратегическом крахе Кремля
Россия проигрывает на всех фронтах, ее экономика перегрета, а зависимость от Китая растет.
Война России против Украины достигла уровня стратегического абсурда, превзошедшего даже самые запутанные конфликты прошлого.
Об этом в статье The Telegraph написал геополитический стратег и политолог Марк Бролин.
По его словам, действия главных участников войны — России, Украины, Европы и США — часто противоречат здравому смыслу.
Москва планировала продемонстрировать мощь и вернуть Украину под свой контроль. В свою очередь сфера ее влияния резко сократилась. К НАТО присоединились Финляндия и Швеция, а сама Россия превращается в вассала Китая.
Утратив западные рынки, Кремль получил лишь частичный контроль над украинской территорией — ценой огромных человеческих и экономических потерь.
Сопротивление агрессии, по словам Бролина, бесспорно. Однако Киев, по мнению аналитика, иногда переоценивает влияние России, пытаясь убедить США в глобальной угрозе.
«Россия — карлик рядом с США, если не учитывать ядерное оружие, которое даже Путин не рискнет применить», — пишет автор.
Годы зависимости от российской энергетики и нежелания реагировать на предупреждение Польши и Украины дорого стоили Европе. Теперь она постепенно перевооружается, сокращает импорт российского топлива и соглашается использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.
Бролин вспоминает, что попытки Дональда Трампа «договориться» с Москвой только запутали ситуацию. В то время как нынешняя стратегия Вашингтона стала более решительной: санкции против РФ усиливаются, а Украина получает технологическую и разведывательную поддержку.
Россия в кризисе: от инфляции до «утечки мозгов»
Автор приводит факты, демонстрирующие глубину проблем в российской экономике:
инфляция достигает 8%,
ставка Центробанка — 17%,
военные расходы составляют треть бюджета,
более 200 тысяч россиян погибли,
из страны уехал почти миллион человек после 2022 года.
Бролин заключает, что Россия не может воевать вечно. Ее экономика разваливается, а единственная причина продолжения войны — желание Путина оттянуть неизбежную расплату за провалы.
Напомним, в России официально введена система выплат для вербовщиков, отправляющих людей воевать против Украины. В каждом третьем регионе действуют денежные «бонусы» за завербованные — от 57 до более 570 тысяч рублей в зависимости от происхождения человека.
По данным российских медиа, по меньшей мере 2 млрд рублей (более 25 млн долларов) уже израсходовано из региональных бюджетов, в том числе из резервных фондов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.