Война России против Украины: Рубио сделал откровенное заявление о переговорах

Марко Рубио подтвердил готовность Вашингтона к посредничеству в переговорах при их реальной производительности для завершения войны.

Государственный секретарь США Марко Рубио 8 мая заявил, что Соединенные Штаты остаются готовыми и дальше посредничать для прекращения войны России в Украине, если это будет продуктивно, хотя признал, что нынешние дипломатические усилия «зашли в тупик».

Отвечая на вопрос Радио Свобода, он добавил, что Вашингтон не хочет тратить время, если эти усилия не будут продвигать переговоры вперед.

«Мы пытались играть роль посредника в этом вопросе, но это не привело к плодотворному результату по разным причинам. Мы остаемся готовы играть эту роль, если она будет продуктивной… Наша позиция в конечном счете состоит в том, что эта война — это трагедия. Обидві сторони платять за неї дуже високу ціну, як економічну, так і, очевидно, на людському рівні… Щоразу, коли я чую про ці речі (удари і загиблих — ред.), це просто нагадує нам про те, чому ця війна має закінчитися, і хоча ми готові відіграти будь-яку роль, яку ми можемо, щоб досягти мирного дипломатичного врегулювання, на жаль, ви знаєте, що сейчас эти усилия зашли в тупик, но мы всегда готовы, и эти обстоятельства меняются», — сказал Рубио.

Напомним, 8 мая Зеленский после встречи с Умеровым сообщил, что Украина ожидает визита представителей президент США Дональда Трампа в Киев на грани весны и лета. Стороны согласовывают графики, обсуждают гуманитарные вопросы, в частности обмен пленными, и дорабатывают детали договоров безопасности.

