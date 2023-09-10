Война России против Украины: у Байдена обратились к союзникам с важным заявлением

В США уверены, что Украину ждет долгий путь восстановления после завершения войны.

В администрации Байдена призвали союзников готовиться к длительному противостоянию Украины в войне против России и готовы помогать Киеву.

Об этом сказала заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам в администрации Байдена Виктория Нуланд.

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"Каким бы ни был серьезный успех и продвижение за следующие несколько дней и недель, все не закончится за эти недели, перед нами долгий путь в развитии, восстановлении Украины. Мы должны быть готовы и материально, и психологически, и ментально к этому", — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что партнеры Украины должны помочь ей восстановить экономику, и это должно произойти до окончания войны.

"Если Путин выиграет, это будет означать, что зло станет нормой для мира. Поэтому мы должны помогать Украине, ведь она находится на стороне добра и демократии. Происходящее в Украине будет иметь последствия для всего мира", – заявила Нуланд.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 сентября Россия атаковала Киевскую область. В Воздушных силах рассказали, сколько дронов удалось сбить.

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