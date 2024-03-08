Война российских хакеров против Microsoft: объем атак в феврале увеличился в десять раз

В компании заявили, что российские хакеры получили доступ к внутренним системам Microsoft.

Российская хакерская группировка Midnight Blizzard, также известная как APT29, Nobelium или Cozy Bear, получила доступ к некоторым хранилищам исходного кода и внутренним системам компании Microsoft.

Об этом сообщило агентство Reuters.

В Microsoft рассказали о последствиях январской атаки киберпреступников, финансируемых Кремлем и связанных с российской службой внешней разведки. Представители компании также подчеркнули, что в феврале интенсивность и объем атак увеличились в десять раз по сравнению с январем 2024 года.

В Microsoft заявили, что Midnight Blizzard ищет способ использовать украденные конфиденциальные данные.

Также известно, что Midnight Blizzard были замешаны во вмешательстве в работу Национального комитета Демократической партии США на выборах 2016 года.

Напомним, в январе корпорация Microsoft заявила о хакерской атаке со стороны группировки Midnight Blizzard. В компании сообщили, что хакеры получили доступ к учетным записям электронной почты руководителей корпорации, сотрудников службы кибербезопасности, юридического отдела и ряда других подразделений.

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