Война с Ираном бьет по обороне Украины: под угрозой стратегические ракеты — Politico

Война против Ирана может подвергнуть угрозе будущие поставки американских систем противовоздушной обороны для Украины. Причина — быстрое использование дорогих ракет Patriot, которые также необходимы Киеву для защиты от баллистических ударов.

Об этом говорится в материале Politico.

По данным европейских чиновников и американских законодателей, США и их союзники на Ближнем Востоке уже израсходовали сотни перехватчиков Patriot, сбивая иранские ракеты и беспилотники. Это может сократить запасы боеприпасов, которые могли бы передать Украине.

Эксперты опасаются, что подобная ситуация может дать России дополнительное преимущество. Пока США и Европа сосредоточены на конфликте на Ближнем Востоке, Москва может активизировать удары по украинской инфраструктуре и усилить давление на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский также предупредил риск дефицита ракет для систем Patriot. По его словам, всеобщая нехватка этих боеприпасов существовала и раньше, однако новая война на Ближнем Востоке может еще больше усложнить ситуацию.

"Эта война повлияет на уменьшение количества ракет и возможностей получить новые", - отметил Зеленский.

По данным Министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов, с начала войны Иран выпустил по стране 1475 беспилотников, 262 баллистических ракет и восемь крылатых ракет. Большинство из них были перехвачены системами Patriot и THAAD.

Аналитики Bloomberg Intelligence подсчитали, что США и их партнеры могли использовать до 1000 ракет Patriot PAC-3 для перехвата иранских целей. В то же время производство таких ракет занимает месяцы, а их изготовление сложно и дорого.

Компания Lockheed Martin уже планирует увеличить производство ракет Patriot с примерно 600 единиц в год до 2000, однако на полное расширение мощностей понадобится несколько лет.

В странах НАТО также предупреждают, что США могут временно отдать приоритет своим потребностям и защите союзников на Ближнем Востоке. Это может повлиять на темпы поставок систем ПВО Украине в ближайшие месяцы.

Война в Иране - последние новости

Украина предлагает США опыт в борьбе с дронами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поделиться с партнерами на Ближнем Востоке своим опытом в сфере противовоздушной обороны и борьбы с дронами.

По его словам, речь идет не об участии в боевых действиях, а о помощи в создании оборонных систем.

Украина также ведет переговоры по так называемому дроновому соглашению с США. В ее рамках планируется сотрудничество в производстве беспилотников, способных эффективно противодействовать ракетам и дронам-камикадзе.

Сколько США уже потратили на войну с Ираном

По данным Пентагона, только первые шесть дней войны с Ираном стоили США не менее 11,3 млрд долларов.

Часть издержек связана с использованием большого количества дорогостоящих боеприпасов. К примеру, только за первые два дня операции было израсходовано вооружение примерно на 5,6 млрд долларов.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с конца февраля и привела к серьезной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.