Война с Ираном чревата рекордным голодом в мире — предупреждение ООН

Война в Иране / © Associated Press

Реклама

Война с Ираном может привести к резкому росту глобального голода — уже к июню еще около 45 миллионов человек может оказаться в состоянии острой нехватки пищи.

Об этом сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН (WFP), передает Reuters.

По данным организации, начавшиеся 28 февраля боевые действия существенно повлияли на логистику гуманитарной помощи. Из-за атак США и Израиля были нарушены ключевые маршруты поставки, что задерживает доставку жизненно необходимых грузов в наиболее уязвимые регионы.

Реклама

В WFP отмечают, что ситуация усугубляется на фоне роста цен на продукты, нефть и транспорт. Это может привести к тому, что общее количество людей, страдающих голодом в мире, превысит нынешний рекорд в 319 миллионов человек.

«Это поднимет глобальный уровень голода до беспрецедентного уровня. Это очень тревожная перспектива», – заявил заместитель исполнительного директора организации Карл Скау.

По его словам, еще до начала конфликта ситуация с продовольствием в мире была критической, а война лишь усугубляет кризис.

Кроме того, расходы по доставке гуманитарной помощи уже выросли примерно на 18%, а часть грузов пришлось перенаправлять. Это происходит на фоне сокращения финансирования программы, поскольку многие страны переориентируют ресурсы на оборонные нужды.

Реклама

Во Всемирной продовольственной программе предупреждают: если затянутся боевые действия, последствия для глобальной продовольственной безопасности могут стать одними из самых серьезных за последние годы.

Война США и Ирана – что известно

Напомним, по данным Reuters, США и Иран фактически отказываются от дипломатии и готовятся к затяжному противостоянию. Администрация Дональда Трампа продолжает наносить удары по иранской нефтяной инфраструктуре, в частности по острову Харг, тогда как Тегеран удерживает закрытый Ормузский пролив и угрожает странам региона.

Из-за ограничения судоходства в проливе мировые цены на нефть резко возросли, а количество жертв конфликта уже превысило 2000 человек.

В то же время в Тегеране отрицают готовность к переговорам. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна не обращалась с запросами о перемирии и настроена на длительную оборону, назвав действия Ирана ответом на агрессию.

Реклама

Тем не менее, по информации Axios, между сторонами сохраняются неформальные контакты. В частности, спецпосланник президента США Стив Виткофф и Арагчи, вероятно, поддерживают связь по поводу возможного прекращения огня.