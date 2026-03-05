- Дата публикации
Категория
Мир
Война с Ираном истощает флот США: два ключевых авианосца работают на грани
Длительная военная операция США против Ирана создает серьезную нагрузку на американский флот. Два ключевых авианосца уже работают сверх запланированного срока и фактически на грани возможностей.
Военно-морские силы США столкнулись с серьезной нагрузкой из-за длительной операции против Ирана на Ближнем Востоке. В регионе одновременно действуют две авианосные ударные группы – USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln, и их миссии уже пришлось продлить более запланированного срока.
Об этом говорится в материале Forbes.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать наносить удары по Ирану, а министр обороны Пит Хегсет подчеркнул, что кампания только набирает обороты. В то же время в Пентагоне признают: ресурсы флота ограничены, и развертывание дополнительных авианосцев может оказаться сложным.
Авианосцы выполняют роль мобильных авиабаз, из которых американские самолеты могут производить удары без использования иностранных баз. Это особенно важно, поскольку некоторые страны Ближнего Востока и Европы ограничили или запретили США использовать свое воздушное пространство для операций.
По словам военных аналитиков, наличие двух авианосцев позволяет поддерживать непрерывные боевые полеты: один корабль обеспечивает операции, пока другой возобновляет ресурсы и экипаж.
Впрочем, даже такая схема создает значительную нагрузку на американский флот. В ближайшие месяцы ВМС США планируют списать один из старейших авианосцев - USS Nimitz, а введение в строй нового корабля USS John F. Kennedy задерживается. Из-за этого количество доступных авианосцев ограничено.
Эксперты также предупреждают об усталости экипажей. К примеру, развертывание USS Gerald R. Ford должно было завершиться еще в начале марта, однако его продолжили, что уже повлияло на моральное состояние части команды.
Еще одной проблемой может стать техническое состояние кораблей по завершении операции. Из-за интенсивного использования авианосцам, вероятно, понадобится длительное техническое обслуживание, что может нарушить график боевого дежурства американского флота.
Между тем союзники США могут частично снизить нагрузку. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передислокации французского атомного авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море. Ожидается, что он будет выполнять оборонные и разведывательные задачи, что позволит американским кораблям сосредоточиться на основных операциях.
Война США против Ирана – что известно
Накануне министр обороны США Пит Гегсет заявил, что американские силы близки к победе в войне с Ираном . По его словам, США планируют новые волны ударов по иранской территории, а вместе с союзниками могут в ближайшее время получить полный контроль над иранским воздушным пространством.
Президент США Дональд Трамп также положительно оценил ход военной кампании , заявив, что удары по иранским объектам серьезно ослабили военный потенциал Тегерана, в том числе ракетную инфраструктуру и другие военные цели.
В то же время, в США появляются признаки политических споров вокруг войны. По данным The Telegraph, в Белом доме возникли разногласия по дальнейшим действиям . Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что именно действия Израиля фактически втянули США в конфликт с Ираном, что вызвало критику среди части сторонников Трампа, в том числе представителей движения MAGA.