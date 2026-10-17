Война с Ираном, мобилизация и бунты: "китайский Нострадамус" сделал жуткий прогноз для США

Аналитик Цзян Сюэтинь предупредил о самом худшем возможном сценарии для США на следующий год / © скриншот с видео

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Китайско-канадский преподаватель истории и политический комментатор Цзян Сюэтинь, известный в соцсетях как «китайский Нострадамус», описал пять вариантов развития событий в США и мире до 2027 года. Он предполагает, что конфликт с Ираном может перерасти в длительную наземную войну, американские власти усилят внутреннюю безопасность, а экономические потрясения повлекут за собой новую волну протестов.

Об этом пишет Catamarcaya.

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Важно, что речь идет о личных предположениях аналитика, а не о подтвержденных планах американских властей или прогнозах государственных учреждений. Сам Сюэтинь объясняет свой подход анализом целей политических лидеров, их решений и параллелей.

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Война США с Ираном может затянуться на годы

Первый сценарий Сюэтиня касается дальнейшей эскалации конфликта между США и Ираном. Аналитик предполагает, что боевые действия могут перейти в наземную фазу, после чего американские войска рискуют надолго увязнуть в регионе.

По его оценке, даже четыре года такой войны были бы оптимистическим прогнозом, а противостояние может длиться десять или двадцать лет. Он считает, что Вашингтону будет сложно найти приемлемый способ завершить конфликт, если он перерастет в масштабное наземное вторжение. Это предположение аналитика, а не объявленный план Пентагона по подготовке такого вторжения.

Могут ли в США вернуть обязательный военный призыв

Второй прогноз связан с возможным возобновлением обязательного призыва в американскую армию. Сюэтинь считает, что если США начнут масштабную наземную операцию в Иране, им понадобится гораздо больше военнослужащих. При такой перспективе власти могут прибегнуть к призыву молодых американцев в возрасте от 18 лет.

Аналитик предполагает, что к 2027 году могут подготовить законодательные и административные механизмы, необходимые для введения общенационального призыва. Однако в материале не приведены подтверждения, что американское правительство уже приняло такое решение. Это лишь один из возможных вариантов развития событий, который рассматривает Сюэтинь.

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ICE и Национальная гвардия могут получить больше полномочий

Третий сценарий относится к внутренней безопасности США. Сюэтинь считает, что американские власти могут усилить роль Иммиграционной и таможенной правоохранительной службы (ICE), а также расширить присутствие Национальной гвардии в крупных городах.

По мнению комментатора, это может быть связано с подготовкой к возможным экономическим потрясениям и массовым беспорядкам. Он предполагает, что силовые структуры получат больше ресурсов и возможностей для реагирования на внутреннюю нестабильность.

Сюэтинь также выразил собственную трактовку политических мотивов Дональда Трампа: аналитик считает, что президент стремится сохранить влияние после окончания нынешнего срока. В то же время предположение о намерениях Трампа и возможном продлении его пребывания у власти не является подтвержденным планом. Конституция США ограничивает возможность избрания одного человека президентом более чем на два срока.

Мировую экономику может спровоцировать кризис в Ормузском проливе

Четвертый прогноз касается возможного масштабного экономического спада. Сюэтинь считает, что одним из его главных катализаторов может стать продолжительная блокировка или повторные перебои в судоходстве через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли энергоносителями.

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Через морской коридор перевозят значительные объемы нефти и сжиженного природного газа. Если поставка надолго сократится, это может привести к удорожанию энергоносителей, удобрений и транспортировки товаров. В конце концов рост затрат может сказаться на ценах на продукты питания и другие товары первой потребности.

Аналитик предполагает, что такая ситуация способна повлечь за собой экономические проблемы не только в США, но и в других странах. Однако это лишь предположение, а не установленный прогноз: масштаб последствий будет зависеть от продолжительности перебоев, возможностей других поставщиков и реакции правительств и рынков.

«Китайский Нострадамус» предупредил о беспорядках в США

Пятый сценарий Сюэтиня — распространение протестов, столкновений и локальных конфликтов внутри Соединенных Штатов. В то же время под понятием гражданской войны он не имеет в виду противостояния двух больших армий на территории страны.

По его трактовке, речь идет скорее о фрагментированном насилии: масштабных демонстрациях, столкновениях с федеральными силами, локальных повстанческих движениях и продолжительных конфликтах в разных частях страны. Аналитик увязывает этот риск с возможным экономическим спадом, политическим недовольством и усилением присутствия силовых структур в городах.

Сюэтинь также предполагает, что к 2030 году в США и Европе может углубиться противостояние между сторонниками глобализации и националистическими движениями. Он рассматривает это как часть более широкой борьбы за будущее политическое и экономическое устройство.

В то же время называть такие прогнозы неизбежными оснований нет. «Китайский Нострадамус» строит предположение на собственном прочтении политических тенденций и исторических аналогий, но даже подробно описанные возможные события не означают, что история будет развиваться именно так.

Что происходит вокруг Ирана и Ормузского пролива

На фоне этих прогнозов реальная ситуация вокруг Ирана остается важным фактором для энергетических рынков. В августе Тегеран пригрозил перейти к более активным военным действиям в Ормузском проливе, если переговоры с США не дадут результата. Это усилило опасения относительно нового обострения в районе стратегического морского маршрута.

В сентябре Дональд Трамп не исключил, что США могут сохранить присутствие в Иране даже по завершении боевых действий, если Вашингтон решит добиваться контроля над нефтяными ресурсами страны. Такое заявление добавило новые вопросы относительно целей американской операции и ее возможных экономических последствий.

В начале октября в Ормузском проливе произошел еще один опасный инцидент, который подчеркнул кризис безопасности: неизвестный снаряд поразил танкер, после чего на судне вспыхнул пожар. Экипаж не пострадал, но случай снова привлек внимание к рискам для торгового судоходства в регионе.

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