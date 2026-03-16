Война с Ираном может затянуться: Axios узнало, к чему готовится Вашингтон

Война в Иране / © Associated Press

Изначально планировавшаяся как короткая военная кампания операция США и Израиля против Ирана может длиться несколько месяцев.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации США и союзников.

По словам собеседников издания, в Вашингтоне сначала рассчитывали на интенсивную военную операцию продолжительностью около 4-6 недель. Однако теперь в США и других столицах мира готовятся к гораздо более продолжительному кризису.

Журналист Барак Равид сообщил, что, по меньшей мере, три источника из администрации США и союзнических стран предполагают: нестабильность на Ближнем Востоке и участие Соединенных Штатов могут продолжаться до сентября, даже если боевые действия станут менее интенсивными.

В то же время Израиль, по данным источников, планирует еще не менее трех недель ударов по тысячам дополнительных целей в Иране.

Позиция Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары уже нанесли Ирану значительный ущерб.

«Мы фактически уничтожили Иран. У них нет флота, нет систем ПВО, нет военно-воздушных сил – все уничтожено. Единственное, что они могут сделать, — это немного донимать, например, устанавливая мины в воде», — сказал он в телефонном разговоре с журналистом Financial Times.

В Белом доме отмечают, что операция под названием «Эпическая ярость» была результатом многомесячного планирования.

Главный заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что президент получил широкий спектр вариантов действий и учел позиции своих советников перед принятием решения.

Сомнения в администрации

В то же время некоторые представители оцепления Трампа начали выражать сомнения относительно целесообразности атаки на Иран.

По словам одного из чиновников, у части команды возникли опасения, что решение о начале операции могло быть ошибочным.

Источник, близкий к администрации, сообщил, что часть чиновников хотела больше времени для обсуждения или вообще выступала против ударов.

"В конце концов он сказал: "Я просто хочу это сделать"", - отметил собеседник издания.

По словам источника, Трамп мог переоценить возможность скорейшего свержения иранского режима без введения сухопутных войск.

Издание также отмечает, что президент США был уверен в своих силах после ряда предыдущих скорых военных операций, которые, по его мнению, продемонстрировали эффективность американской армии.

Напомним, Трамп призвал страны, импортирующие нефть через Ормузский пролив, присоединиться к операции США против Ирана для ее деблокирования. Глава Белого дома подчеркнул, что поскольку США не зависят от этой нефти, именно основные потребители должны возглавить борьбу за свободное судоходство, тогда как Вашингтон будет только оказывать помощь.

Трамп также предупредил, что будущее НАТО под угрозой, если союзники не помогут защитить Ормузский пролив, через который Китай и Европа получают большинство нефти. Он призвал Пекин и партнеров предоставить минные тральщики и войска, поскольку США менее зависимы от этого пути. Трамп готов отложить саммит с лидером Китая Си Цзиньпином для давления на него и угрожает новыми ударами по нефтяной инфраструктуре Ирана.

Заметим, по данным Axios, Трамп готовит международную коалицию для силовой разблокировки Ормузского пролива и планирует объявить о ее создании уже на этой неделе. Источники также информируют, что американский лидер рассматривает еще и радикальный сценарий захвата нефтяного терминала на острове Харк, который потребует присутствия военных США на земле для экономического разгрома иранского режима в случае продолжения блокады танкеров.