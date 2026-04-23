- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 2 мин
Война с Ираном не имеет временных рамок или дедлайнов — Трамп
Также Трамп заявил, что США будут продолжать блокирование Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не определяет никаких сроков продолжительности войны с Ираном и не испытывает давления в вопросе переговоров или перемирия.
Об этом он сказал в интервью Fox News, которое цитирует CNN.
По его словам, «нет временного давления» ни по продолженному им перемирию, ни по поводу возможного старта новых мирных переговоров.
Отвечая на вопрос о завершении войны, Трамп подчеркнул, что «нет временных рамок» и спешка в этом вопросе неуместна.
В то же время ранее он предполагал, что боевые действия могут продолжаться от четырех до шести недель, однако конфликт продолжается уже седьмую неделю.
«Люди говорят, что я хочу покончить с этим из-за промежуточных выборов, но это неправда», — заявил Трамп.
Он также отметил, что его администрация стремится «добиться выгодного соглашения для американского народа».
Несмотря на продолжение перемирия без определения конечной даты, Трамп пообещал и дальше сохранять блокаду иранских портов, усиливая давление на Тегеран с целью получения единой позиции для возобновления переговоров.
В то же время, как отмечает CNN, на вечер вторника после объявления о продолжении перемирия администрация Трампа не получила никакой реакции от иранской стороны.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что следующий раунд мирных переговоров между США и Ираном, возможно, состоится в ближайшие 36-72 часа.
Мы ранее информировали, что заявление президента США Дональда Трампа о продолжении перемирия вызвало резкую реакцию в Иране.