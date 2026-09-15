Война с Ираном опустошила запасы оружия США: Пентагон назвал потрясающие цифры

Война с Ираном создала дефицит боеприпасов в США / © Associated Press

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США потратили $22,3 млрд на боеприпасы во время военной операции против Ирана, а масштабное использование оружия уже привело к стратегическому дефициту запасов. Общая стоимость сделки Epic Fury на конец июня оценивалась в $33,4 млрд, причем эта сумма включает также потери военной техники.

Об этом пишет Business Insider.

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Сколько США потратили на войну с Ираном

Операция Epic Fury началась 28 февраля 2026 года. Согласно отчету генерального инспектора Министерства обороны США, по состоянию на 29 июня ее стоимость составила $33,4 млрд .

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Из этой суммы $22,3 млрд приходились именно на использованные боеприпасы. Еще $3,7 млрд составили потери военного оборудования, а остальные накоплены дополнительные расходы, связанные с операцией.

Оценка стоимости боеприпасов базировалась на расходах по их восстановлению. То есть речь идет не только о цене уже использованного оружия, но и о том, сколько обойдется возвращение американских запасов до необходимого уровня.

США столкнулись с дефицитом боеприпасов

В отчете прямо указано, что расходы боеприпасов в ходе операции привели к стратегическому дефициту запасов и выявили проблемы в производственной базе, которые затрудняют их пополнение.

Пентагон уже работает над ускорением закупок и сокращением сроков производства. Также американские военные планируют накапливать критически важные материалы, компоненты и боеприпасы, чтобы быстрее реагировать на будущие конфликты.

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Проблема состоит не только в деньгах. Среди узких мест называют производство твердотопливных ракетных двигателей, доступность высококачественных взрывчатых веществ и пропеллентов, а также нехватку квалифицированных работников в производстве.

Какое оружие США использовали против Ирана

За первые недели конфликта американские силы нанесли удары по более чем 13 тысячам иранских целей . Для этого применяли дорогие ракеты, запускаемые с истребителей, военных кораблей и наземных пусковых установок.

В то же время, значительное количество боеприпасов американские силы потратили на оборону от иранских ракет и беспилотников. В частности, речь идет о перехватчиках систем THAAD и Patriot , каждый из которых стоит миллионы долларов.

Еще в мае Center for Strategic and International Studies оценивал, что США уже использовали тысячи крылатых ракет и ракет-перехватчиков. По оценке экспертов, для некоторых типов вооружения, в частности, ракет Tomahawk и отдельных перехватчиков, возврат запасов до довоенного уровня может занять годы.

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Хватит ли США оружия для новой войны

Высокие темпы использования боеприпасов вызвали вопрос о возможности США одновременно поддерживать текущие операции и быть готовыми к потенциальному большому конфликту с противником уровня Китая или России.

Особое беспокойство касается дальнобойного оружия и вооружения, применяемого с безопасного расстояния. По оценке экспертов, проблему недостаточных запасов американские аналитики фиксировали еще до начала войны с Ираном, а операция Epic Fury только усугубила ее.

В то же время в Белом доме и Пентагоне ранее неоднократно отрицали сообщения о дефиците боеприпасов. Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявлял, что не озабочен состоянием запасов и что американские силы готовы к любому развитию событий.

США потеряли миллиарды долларов техники

Отчет также зафиксировал $3,7 млрд потерь военного оборудования . Во время боевых действий были повреждены или уничтожены десятки американских самолетов, в том числе истребители, самолеты-заправщики, боевые беспилотники и вертолеты.

Часть техники была поражена иранским огнем на военных базах, другая во время боевых вылетов. Некоторые потери произошли в результате дружеского огня.

При этом оценка в $33,4 млрд касается только периода до конца июня и не является окончательным счетом войны. Она также не включает будущие расходы на восстановление всех поврежденных объектов и возвращение американских запасов вооружений до прежнего уровня.

Напомним, Пентагон ищет дешевое оружие для массового уничтожения дронов. США стремятся решить проблему использования многомиллионных ракет для уничтожения значительно более дешевых боеприпасов, которые применяют Иран и Россия.

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