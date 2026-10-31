ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

Война с Ираном «озолотила» нефтяников США: их доходы выросли почти в три раза — NYT

Совокупный заработок ведущих американских нефтегазовых предприятий превысил 130 млрд. долларов.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Нефть

Нефть / © Associated Press

Вооруженное противостояние с Ираном явилось периодом значительных финансовых поступлений для нефтяной отрасли Соединенных Штатов.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на анализ финансовых результатов более 50 крупных компаний.

В выборку вошли преимущественно нефтедобывающие предприятия и нефтеперерабатывающие заводы.

Оценка охватывает период с апреля по сентябрь. В то же время, она не учитывает доходы, полученные в марте — первом месяце войны, а также в октябре.

Для сравнения: за те же шесть месяцев 2025 года эти компании вместе заработали менее 47 млрд долларов. Тогда отрасль переживала более сложный период из-за более низких цен на нефть и первых последствий торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом.

В то же время, рост доходов нефтяного сектора сопровождался дополнительными расходами для американских потребителей. По подсчетам Лаборатории климатических решений Университета Брауна, с начала ударов по Ирану 28 февраля жители США израсходовали на бензин и дизельное топливо дополнительно 147 млрд долларов.

Как отмечает The New York Times, эта сумма превышает 1100 долларов в расчете на одно домохозяйство.

Ранее сообщалось, что США и Израиль могут готовить совместную военную кампанию против Ирана.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пора определиться с дальнейшими действиями по Ирану — договариваться с Тегераном или возобновлять военные удары.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie