Нефть / © Associated Press

Реклама

Вооруженное противостояние с Ираном явилось периодом значительных финансовых поступлений для нефтяной отрасли Соединенных Штатов.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на анализ финансовых результатов более 50 крупных компаний.

Реклама

В выборку вошли преимущественно нефтедобывающие предприятия и нефтеперерабатывающие заводы.

Реклама

Оценка охватывает период с апреля по сентябрь. В то же время, она не учитывает доходы, полученные в марте — первом месяце войны, а также в октябре.

Для сравнения: за те же шесть месяцев 2025 года эти компании вместе заработали менее 47 млрд долларов. Тогда отрасль переживала более сложный период из-за более низких цен на нефть и первых последствий торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом.

В то же время, рост доходов нефтяного сектора сопровождался дополнительными расходами для американских потребителей. По подсчетам Лаборатории климатических решений Университета Брауна, с начала ударов по Ирану 28 февраля жители США израсходовали на бензин и дизельное топливо дополнительно 147 млрд долларов.

Как отмечает The New York Times, эта сумма превышает 1100 долларов в расчете на одно домохозяйство.

Реклама

Ранее сообщалось, что США и Израиль могут готовить совместную военную кампанию против Ирана.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пора определиться с дальнейшими действиями по Ирану — договариваться с Тегераном или возобновлять военные удары.

Новости партнеров

Новости партнеров