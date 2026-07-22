Война с Ираном поставила Пентагон перед серьезной проблемой: The Telegraph раскрыло детали

Пентагон / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Пентагон может столкнуться с критической нехваткой средств, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Стоимость американской военной кампании против Ирана уже выросла до 37,5 млрд. долларов.

Об этом сообщает The Telegraph.

Во время выступления в комитете Сената по ассигнованиям Гегсет попросил законодателей выделить Пентагону 67 млрд долларов экстренного финансирования.

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"Без этих средств мы столкнемся с критическим дефицитом", - предупредил глава оборонного ведомства.

По его словам, недостаток финансирования может повлиять на выплату зарплат военнослужащим, пополнение запасов техники и боеприпасов, а также поддержание операций американских сил. Часть запрашиваемой суммы планируется направить на текущие военные расходы, остальную часть — на восстановление запасов вооружения и увеличение производства боеприпасов.

Гегсет отметил, что оценка стоимости войны выросла примерно на 8,5 млрд долларов по сравнению с предварительными расчетами Пентагона. В то же время общие расходы могут оказаться еще больше, если учесть повреждения американских военных баз.

В Пентагоне уже предупреждали, что из-за бюджетных ограничений отдельные подразделения могут быть вынуждены сокращать обучение, техническое обслуживание и другие меры, необходимые для поддержания боеготовности. Американские военные также быстро тратят ракеты для противовоздушной обороны и высокоточные боеприпасы.

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Демократы в Конгрессе выступают против выделения средств без дополнительного контроля, опасаясь, что финансирование фактически позволит администрации Дональда Трампа бессрочно продолжать войну. Сенатские демократы ранее заблокировали продвижение оборонного законопроекта, требуя от Белого дома более четкого объяснения стратегии по Ирану.

По данным американских военных, с начала войны с Ираном погибли 18 военнослужащих США. Последние потери произошли после иранских атак на американские силы в Иордании и при обезвреживании беспилотника в Ираке.

Ранее сообщалось, что гибель новых американских военных на Ближнем Востоке после срыва перемирия поставила США и Иран на грань полномасштабного конфликта. Американский президент Дональд Трамп заявил о новой волне мощных ответных ударов по военным объектам Тегерана.

Напомним, по мнению The Telegraph, Трамп рискует втянуть США в затяжную войну с Ираном без четких целей. Угрозы «опустошить» страну ударами по инфраструктуре могут нарушать международное право, в то время как иранский режим демонстрирует устойчивость. Дополнительными проблемами для США является истощение запасов боеприпасов, рост цен на нефть и падение рейтингов президента.

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