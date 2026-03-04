- Дата публикации
Война с Ираном: стало известно, кто сбил американские истребители F-15 над Кувейтом
Во время операции "Эпическая ярость" над Кувейтом были сбиты три американских истребителя F-15. По данным СМИ, по самолетам по ошибке открыл огонь кувейтский истребитель, спутав их с враждебными целями.
Во время военной операции "Эпическая ярость" над Кувейтом были сбиты три американских истребителя F-15. По предварительным данным, самолеты могли быть уничтожены ложным огнем союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации источников издания, пилот кувейтского истребителя F/A-18 по ошибке идентифицировал американские самолеты как враждебные цели и выпустил по ним три ракеты.
"Пилот F/A-18 выпустил три ракеты по американским самолетам. Все три самолета упали, но их пилоты благополучно катапультировались", - рассказал источник.
По словам другого источника, незадолго до инцидента иранские беспилотники нарушили воздушное пространство Кувейта. Один из дронов атаковал тактический центр в торговом порту, в результате чего погибли шесть американских военнослужащих.
Поэтому кувейтские военные находились в состоянии максимальной боевой готовности. Когда радары зафиксировали приближение самолетов, по ним открыли огонь, восприняв их потенциальной угрозой.
В Центральном командовании США (CENTCOM) пока отказались от комментариев. Расследование инцидента продолжается, поэтому официальная причина крушения еще может измениться.
Что известно о F-15E Strike Eagle
F-15E Strike Eagle – американский многоцелевой истребитель-бомбардировщик, созданный на базе самолета F-15. Он предназначен для ударов по наземным целям, но способен эффективно вести воздушный бой.
Самолет находится на вооружении ВВС США с конца 1980-х годов и активно использовался в военных операциях на Ближнем Востоке. F-15E может нести широкий спектр высокоточного оружия и имеет значительную дальность полета благодаря дополнительным топливным бакам.
Экипаж истребителя состоит из двух человек – пилота и офицера систем вооружения.
Избиение F-15E - последние новости
Ранее сообщалось, что в Кувейте разбился истребитель F-15 Военно-воздушных сил США. Пилот успел катапультироваться перед падением самолета и не получил серьезных травм.
В сети также распространилось видео, на котором виден американский пилот после катапультирования. На кадрах местные жители подходят к военному и спрашивают, все ли с ним хорошо. По предварительным данным, его состояние было удовлетворительное.
Также ранее мы писали, что масштабные боевые действия на Ближнем Востоке и привлечение Ирана могут повлечь за собой глобальный дефицит ракет для систем противовоздушной обороны. Чтобы Украина не осталась без защиты, в Европейском Союзе уже разрабатываются альтернативные пути снабжения и финансирования.