Война с Ираном стоила республиканцам голосов на выборах: Трамп ответил, жалеет ли о ней

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном и рост цен на топливо стали причиной поражения республиканцев на выборах в Конгресс.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

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Трамп раскрыл, что подвело республиканцев на выборах

«Я думаю, что это в основном правда, потому что это немного повысило цены на бензин в краткосрочной перспективе», — признал Трамп.

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На вопрос о оправданности военных действий политик ответил утвердительно, отметив, что другого выбора не было и это необходимо было сделать. Трамп добавил, что отдавал себе отчет в политических рисках такого решения.

«Я знал, что война повлияет на это. Но, независимо от того, повлияла ли она на это или нет, у Ирана не может быть ядерного оружия», — ответил президент США.

На вопрос журналистов о сроках завершения войны с Ираном глава Белого дома ответил, что это произойдет, когда он сам этого захочет. Также президент США возложил часть ответственности за проигрыш на кандидатов от своей партии.

«Вы не смогли передать эту любовь. На этих митингах была такая любовь, это было невероятно. Мы не смогли передать эту любовь кандидатам», — отметил Трамп.

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На вопрос о том, волнуется ли он из-за возможной процедуры импичмента после победы демократов, Трамп заявил, что нет.

«Нет, нет, нет, совсем нет. Я думаю, что это разрушило бы Демократическую партию, если бы они это сделали, потому что это был бы импичмент без оснований. За что? За то, что страна преуспевает?», — ответил американский лидер.

Несмотря на поражение кандидатов-республиканцев, американский президент выразил готовность к сотрудничеству с оппозицией.

«Я, вероятно, смогу найти общий язык с демократами, если они не будут стремиться разрушать. Они уже звонили по телефону. Они хотят обсудить некоторые вопросы. Это нормально», — сказал Дональд Трамп.

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Выборы в Конгресс США — последние новости

Напомним, на промежуточных выборах в Конгресс республиканцы потерпели сокрушительное поражение, потеряв большинство сразу в двух палатах, а демократы уже готовятся к расследованиям против Трампа и его команды.

После победы демократов на выборах Белый дом выложил фото Трампа и напомнил, что он все еще президент США. Публикацию жестко раскритиковали в Сети.

Также сообщалось, что в ночь выборов в телефонном интервью The New York Times президент заявил, что «совершенно готов» признать результаты промежуточных выборов в Конгресс и заверил, что ожидает сотрудничества.

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