Война с Ираном выходит из-под контроля Трампа — Reuters

Дональд Трамп / © Associated Press

Ормузский кризис, вызванный блокированием пролива со стороны Ирана и стремительным ростом цен на нефть, осветил кризис, в котором оказался президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Reuters.

Обратившись к союзникам по Альянсу за поддержкой, Дональд Трамп столкнулся с отказом европейских партнеров.

Главным доводом для Европы остается война в Украине. В Брюсселе и других европейских столицах события на Ближнем Востоке оценивают исключительно через призму противодействия российской агрессии.

«Трамп построил себе ящик под названием „иранская война“, и он не может понять, как из него выбраться», — отметил Аарон Дэвид Миллер, бывший переговорщик на Ближнем Востоке.

По словам одного анонимного чиновника Белого дома, некоторые помощники посоветовали президенту быстро найти «отходную площадку» и ограничить масштабы операции, однако оставалось непонятным, повлияет ли это на его решение.

Война против Ирана — последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на финальном этапе достижения своих целей в военной кампании против Ирана.

Тем временем 20 марта в некоторых районах Тегерана были активированы системы противовоздушной обороны, сообщали о взрывах на западе, в центре и на востоке столицы Ирана, а государственные СМИ заявили, что иранские силы реагируют на «вражеские цели».

Израильские военные заявили, что начали «большую волну атак на инфраструктуру режима» в городе.

Накануне Иран совершил ракетную атаку по совместной военной базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия, однако обе баллистические ракеты не достигли цели.

Израиль и США наносят удары по Ирану с 28 февраля. Дональд Трамп говорил, что цель этой войны — уничтожить военный потенциал Ирана и не допустить, чтобы Тегеран создал ядерное оружие. Иран наносит удары по Израилю и странам региона, которые сотрудничают с США.