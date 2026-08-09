Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн частно дал понять высокопоставленным советникам Трампа, что США нужно найти выход из войны с Ираном, потому что военные возможности страны остаются ограниченными.

Об этом сообщили источники, знакомые с этим вопросом, для CNN.

Реклама

Как рассказали инсайдеры, Кейн считает, что рассматриваемые военные варианты эскалации конфликта могут иметь обратный эффект, а лишь с помощью авиации вряд ли удастся достичь целей Трампа.

Реклама

По информации собеседников, Кейн не единственный, кто считает, что война оказалась в тупике. Глава американского Генштаба обсудил обеспокоенность военными вариантами эскалации конфликта и поднял вопрос поиска выхода из войны с другими ключевыми чиновниками, в частности с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, государственным секретарем Марком Рубио и вице-президентом Джей Ди Венсом, сообщили два источника.

Издание направило запрос в Генштаб США. Там заявили, что они не обсуждают конфиденциальные встречи Кейна.

«Мы не обсуждаем конфиденциальные разговоры главы Генштаба с государственным секретарем или другими чиновниками, а также не комментируем анонимные, мотивированные повесткой дня характеристики этих разговоров источниками, которые не были к ним причастны», — говорится в тексте заявления.

Война США в Иране — последние новости

Напомним, по данным The Washington Post, США опустошили свои склады вооружения из-за войны в Иране. Пентагон требует оборонной промышленности быстро увеличить производство и снабжение оружия.

Реклама

Между тем переговоры о разблокировании Ормузского пролива оказались под угрозой срыва. Тегеран требует от США поменять политику. Пока продолжаются переговоры, Объединенные Арабские Эмираты заявили об очередном ракетном ударе по своему гражданскому судну со стороны Ирана.

Новости партнеров