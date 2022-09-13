Война с российским следом: конфликт Армении и Азербайджана может иметь неприятные последствия для Украины

Военный конфликт между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах снова обострился. В ночь на 13 сентября государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

Эксперты по международным отношениям на Youtube-канале ТСН рассказали, что Россия может воспользоваться этим конфликтом, чтобы показать себя "миротворцем" и отвлечь всеобщее внимание от войны в Украине.

Политолог Алексей Буряченко высказал предположение, что причиной обострения стала провокация "с российским следом".

"Если бы Азербайджан действительно хотел или пробить там новый коридор, или совершить какую-то агрессию, он бы это сделал очень стремительно, учитывая разницу в качестве между вооруженными силами Азербайджана и Армении. Это небо и земля. Также не забываем, что там значительно уменьшился российский контингент. Часть его была переброшена на украинские фронты. Поэтому я глубоко убежден, что там произошла какая-нибудь масштабная провокация", — заявил он.

Эксперт считает, что "без российского следа точно не обошлось" — "со стороны или Армении, или со стороны РФ".

"Это психологически позволит говорить Российской Федерации о себе не только как о государстве-агрессоре, государстве-оккупанте и государстве-террористе. В данном контексте оно будет менять определенные общественные настроения. Россия будет восприниматься определенной частью населения в конкретном конфликте между Арменией и Азербайджаном как миротворец", – объяснил политолог.

По мнению Буряченко, Путин надеется на присоединение к этому процессу других стран ОДКБ, чтобы получить их поддержку в том числе и в агрессии РФ против Украины.

"Мы видели на последнем саммите ОДКБ, как все страны отказывались даже говорить об Украине, не только помогать Путину в этом нападении на Украину", — напомнил эксперт.

"Поэтому я вижу здесь российский след и полное вовлечение военных в этот конфликт – ОДКБ, РФ и так далее. Оно точно не пойдет в плюс ни Армении, ни Азербайджану", – заявил он.

Также читайте РФ передала Азербайджану контроль над коридором, соединяющим Армению и непризнанный Карабах

Эксперт-международник Богдан Ференс выразил опасение, что эскалация конфликта может отвлечь внимание мирового сообщества от событий в Украине.

"От ситуации вокруг Нагорного Карабаха может зависеть, насколько будет внимание, особенно западного сообщества, и к войне в Украине, к сожалению... Будем наблюдать — если два дня интенсивность будет наращиваться, то есть предпосылки к затяжной войне. Если скоро будет реакция и будут пытаться вернуться в режим прекращения огня и консультаций, будет больше пользы для нас", – пояснил он.

По словам эксперта, в контексте Украины "не очень бы хотелось, чтобы внимание перефокусировалось на эту часть".

В то же время Ференс считает конфликт ожидаемым, поскольку Азербайджан пользуется благоприятным моментом, чтобы усилить свои позиции в регионе.

"Азербайджан понимает, что на данный момент наиболее благоприятные условия, чтобы продвигаться дальше и дальше. Их тактика — что они при помощи такой интенсивности продвигаются и закрепляются на высотах, которые очень важны для контроля над другой частью Нагорного Карабаха", — заявил он.

Как отметил Ференс, "сейчас, учитывая, что Россия полностью в широкомасштабном конфликте с Украиной и теряет кардинально репутацию, имидж и военный потенциал, Азербайджан начал действовать".

Чего добиваются стороны конфликта

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос подчеркнул, что подобные обострения между Азербайджаном и Арменией "могут случаться время от времени".

"Вся интрига заключается в следующем. До 2025 года должны находиться российские миротворцы на территории Карабаха, неконтролируемой Азербайджаном. Азербайджан заинтересован избавиться от этих миротворцев в 2025 году. Но для этого ему нужно решить ключевые вопросы этого конфликта, то есть взять под контроль весь Карабах... Азербайджан настойчив в этой своей деятельности, в частности, через принуждение Армении к пониманию, что ей не удастся создать военную мощь, которая способна в будущем восстановить каким-то образом свое присутствие на этих землях. То есть заставить Армению признать факт окончательного поражения и признать это соглашение", — рассказал он.

Эксперт рассказал, что Армения, в свою очередь, "делает все для того, чтобы не делать таких шагов, и считает, что лучшая стратегия – затягивание времени".

"Затягивание времени – это постоянное российское присутствие, и под патронатом российского присутствия можно постепенно восстановить военные возможности армянской армии. Вот такая очень простая комбинация", – добавил Семиволос.

Подробности нового обострения

Конфликт на границе между Азербайджаном и Арменией 13 сентября в очередной раз обострился, появилась информация об обстрелах военных объектов на приграничной территории.

В Азербайджане сделали официальное заявление об обострении ситуации. Баку отмечает, что ответственность за эскалацию "лежит на военно-политическом руководстве Армении". Баку обвиняет вооруженные силы Армении в "широкомасштабных диверсиях". В свою очередь, официальный Ереван утверждает, что Азербайджан "приступил к атакам армянской территории на четырех направлениях".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину и сообщил, что вооруженные силы Азербайджана совершили обстрел из артиллерийского и крупнокалиберного оружия, и назвал такие действия недопустимыми.

Армянский премьер впоследствии позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, которому также пожаловался на Азербайджан.

Совет безопасности Армении принял решение обратиться к РФ за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном. Также Совбез Армении принял решение официально обратиться в ОДКБ и Совет безопасности ООН.

Утром 13 сентября МИД России заявил, что находится в "тесном контакте с Баку и Ереваном", между которыми якобы была достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00. Однако ни Армения, ни Азербайджан информацию о прекращении огня не подтверждают.

В Армении заявили, что в результате эскалации количество жертв уже достигло 49 военных и не является окончательным. В Минобороны Азербайджана также заявили о потерях среди личного состава.

Как известно, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Карабах ввели российских миротворцев.

Новый виток конфликта произошел в марте 2022 года, уже после российского вторжения в Украину, но надежды украинцев, что РФ увязнет в новой войне и ослабит давление, не оправдались.

17 июля этого года президент Азербайджана обвинил Россию и Армению в нарушении соглашения по Нагорному Карабаху. По его словам, Минобороны России не выполнило своего обещания обеспечить вывод армянских военных из Нагорного Карабаха до июня 2022 года. В начале августа регион снова "рванул", тогда как-то удалось уладить ситуацию.

Читайте также: