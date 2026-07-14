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Война снова вспыхнула: Иран ударил по Бахрейну — СМИ
Стало известно о воздушной атаке на Бахрейн со стороны Ирана. СМИ сообщают о проблемах с перехватом целей.
Иран в ночь на 15 июля совершил интенсивную атаку по территории Бахрейна. По предварительной информации, при отражении удара могли возникнуть проблемы в работе отдельных ракет систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Clash Report.
В сообщении говорится, что при перехвате воздушных целей несколько ракет ПВО, вероятно, сработали некорректно или подверглись техническим сбоям.
«Иран этой ночью нанес интенсивный удар по Бахрейну. По имеющимся сообщениям, при перехвате целей несколько ракет системы противовоздушной обороны сработали некорректно», — передает источник.
Официального подтверждения этой информации со стороны властей Бахрейна или военных пока не поступало.
Также пока не сообщается о масштабах разрушений, возможных жертвах или количестве ракет и беспилотников, которые могли быть применены во время атаки.
Пока информация о ходе событий уточняется. Официальных заявлений по поводу последствий удара и работы систем противовоздушной обороны пока нет.
Напомним, ранее Иран нанес ракетно-дроновый удар по международному аэропорту Кувейта. Там перенаправляли рейсы самолетов в другие аэропорты. Сообщали о жертвах и раненых.
Также говорилось , что во время атаки Ирана по танкерам в Ормузском проливе были ранены украинцы. Так, 8 членов экипажа получили ранения, а четверо из них — серьезные травмы. В МИД Украины уже сделали заявление.