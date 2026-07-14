Война снова вспыхнула: Иран ударил по Бахрейну — СМИ

Иранская ракета Фото иллюстративный / © Associated Press

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Иран в ночь на 15 июля совершил интенсивную атаку по территории Бахрейна. По предварительной информации, при отражении удара могли возникнуть проблемы в работе отдельных ракет систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Clash Report.

В сообщении говорится, что при перехвате воздушных целей несколько ракет ПВО, вероятно, сработали некорректно или подверглись техническим сбоям.

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Сетью распространяется видео вероятных ударов по Бахрейну. Фото скрин видео Clash Report / © Фото из открытых источников

«Иран этой ночью нанес интенсивный удар по Бахрейну. По имеющимся сообщениям, при перехвате целей несколько ракет системы противовоздушной обороны сработали некорректно», — передает источник.

Официального подтверждения этой информации со стороны властей Бахрейна или военных пока не поступало.

Также пока не сообщается о масштабах разрушений, возможных жертвах или количестве ракет и беспилотников, которые могли быть применены во время атаки.

Пока информация о ходе событий уточняется. Официальных заявлений по поводу последствий удара и работы систем противовоздушной обороны пока нет.

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Напомним, ранее Иран нанес ракетно-дроновый удар по международному аэропорту Кувейта. Там перенаправляли рейсы самолетов в другие аэропорты. Сообщали о жертвах и раненых.

Также говорилось , что во время атаки Ирана по танкерам в Ормузском проливе были ранены украинцы. Так, 8 членов экипажа получили ранения, а четверо из них — серьезные травмы. В МИД Украины уже сделали заявление.

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