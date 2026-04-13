Каллас заявила, что война США против Ирана выгодна России / © Associated Press

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявила о серьезном кризисе международного права и призвала к усилению роли ООН в обеспечении глобальной безопасности.

Об этом говорится в заявлении Каллас, которое цитирует пресс-служба Европейской службы внешней деятельности.

По ее словам, сейчас мир переживает «грубейшее нарушение международного права со времен Второй мировой войны», что непосредственно влияет на стабильность и безопасность.

Каллас подчеркнула, что ключевыми глобальными кризисами остаются война России против Украины и конфликт на Ближнем Востоке. Она прямо заявила, что Москва совершила одно из самых серьезных нарушений в истории ООН, вторгнувшись в суверенное государство.

«Агрессия не может быть вознаграждена. Если это произойдет в Украине, это станет сигналом другим», — подчеркнула она.

Отдельно Каллас обратила внимание на роль России в поддержке Ирана, в частности, через передачу разведданных и дронов, что, по ее словам, способствует затягиванию конфликтов и дестабилизации ситуации в мире.

Она также предупредила, что современный мир рискует вернуться к политике «сфер влияния», где доминируют военная сила и принуждение. По словам представительницы ЕС, такая модель никогда не обеспечивала стабильность или мир.

В то же время, Евросоюз продолжает поддерживать многосторонний подход и выступает за укрепление роли ООН. Каллас подчеркнула, что международное право четко определяет: применение силы возможно только для самозащиты или по мандату Совета Безопасности.

Среди приоритетов она назвала:

предотвращение конфликтов и усиление миротворческих миссий;

обеспечение свободы судоходства, в том числе в стратегических регионах;

привлечение к ответственности за военные преступления.

В частности, ЕС поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

«Без ответственности лидеров военные преступления не прекратятся», — заявила Каллас.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Отдельно она прокомментировала ситуацию вокруг Ормузского пролива, отметив необходимость международной коалиции для обеспечения безопасного судоходства.

В завершении выступления Каллас призвала международное сообщество к реформированию ООН и сохранению мирового порядка, основанного на правилах.

«Ответ на вопрос, сможем ли мы защитить международное право, зависит от нас», — подытожила она.

Каллас также резко отреагировала на заявления представителя России, назвав их «абсурдными», и еще раз призвала Москву прекратить войну против Украины и соблюдать Устав ООН.

Ранее Кая Каллас заявляла, что Европейский Союз пока не может выплатить Украине обещанный кредит в размере 90 млрд евро. Кроме задержки финансирования возникли трудности и с принятием 20-го пакета антироссийских санкций.