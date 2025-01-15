Война в Украине является главным глобальным риском, несмотря на обещание Трампа прекратить боевые действия - опрос

В число наиболее вероятных причин возможного мирового кризиса в текущем году вошли стихийные бедствия, геоэкономическое противостояние, дезинформация и расслоение общества.

"Вооруженный конфликт на государственном уровне" является наиболее актуальной проблемой 2025 года, по мнению около четверти из 900 респондентов ежегодного опроса, который в 20-й раз провела швейцарская неправительственная организация "Всемирный экономический форум" (ВЭФ) перед ежегодной встречей в Давосе.

Об этом пишет Bloomberg.

Предметом встречи, на которую соберутся 3000 участников – ведущих бизнесменов, политиков и журналистов – традиционно будут наиболее острые мировые проблемы.

"Рост геополитической напряженности, раскол мирового доверия и климатический кризис напрягают мировую систему как никогда прежде. В мире, отмеченном углубляющимися разногласиями и каскадными рисками, у мировых лидеров есть выбор: способствовать сотрудничеству и устойчивости или столкнуться с усугубляющейся нестабильностью", — прокомментировал результаты опроса управляющий директор ВЭФ Мирек Душек.

В топ-5 рисков, которые с наибольшей вероятностью могут привести к кризису мирового масштаба в 2025 году, вошли:

вооруженный конфликт на государственном уровне – 23%;

экстремальные погодные явления – 14%;

геоэкономическое противостояние – 8%;

дезинформация – 7%;

социальная поляризация – 6%;

Война воспринимается в мире как самый большой риск, особенно в свете того, что обещание нового президента США Дональда Трампа "закончить войну в Украине за 24 часа" очевидно было только предвыборной бравадой. В то же время он заявил о претензиях США на Гренландию, Канаду и Панамский канал, не исключив при этом возможность силового решения вопроса.

Тем временем уходящий президент США Джо Байден заявил, что на Ближнем Востоке ХАМАС и Израиль находятся "на грани" заключения соглашения спустя год и три месяца после начала "Войны железных мечей" в Газе. Насколько это реально, покажет только время.

При этом главным риском для всего мира в краткосрочной перспективе до двух лет участники опроса назвали дезинформацию, а в долгосрочной перспективе на ближайшее десятилетие – экстремальные погодные явления.

Также в списки глобальных рисков попали:

потеря биоразнообразия и коллапс экосистем;

критические изменения в земных системах;

нехватка природных ресурсов;

кибершпионаж и хакерские атаки;

загрязнение окружающей среды;

неблагоприятные последствия применения технологий ИИ;

неравенство;

вынужденная миграция;

ущемление прав человека и гражданских свобод.

Согласно опросу, серьезность всех перечисленных в рейтинге проблем возрастает в долгосрочной перспективе. В отчете о результатах опроса говорится, что это отражает "обеспокоенность респондентов по поводу возросшей частоты или интенсивности этих рисков в следующем десятилетии".

Всемирный экономический форум в Давосе начнется 23 января. Одной из его ключевых тем станет геополитика. Ожидается, что Дональд Трамп будет участвовать в форуме виртуально. Также участие в форуме примут президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте.

Напомним, согласно новому исследованию, Украина оказалась среди самых опасных для посещения стран мира в 2024 году. Наша страна второй год подряд демонстрирует очень высокие риски, связанные с безопасностью для жизни и здоровья из-за полномасштабной войны.

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