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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Война стучится в двери Польши: граждан будут предупреждать об опасности во время атак РФ

Министерство национальной обороны прибегло к такому шагу после инцидента с российской ракетой, когда она нарушила воздушное пространство страны и упала в Люблинском воеводстве.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Польская авиация

Польская авиация

Поляки будут получать текстовые сообщения-предупреждения о взлете истребителей из-за угрозы попадания воздушных целей во время российских атак на западную Украину.

Об этом сообщила заместитель министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая, передает RMF24.

По ее словам, Министерство национальной обороны прибегло к такому шагу после инцидента, когда российская крылатая ракета Х-101 нарушила воздушное пространство страны и упала в Люблинском воеводстве.

Чиновница заверила, что система оповещения с военной стороны отреагировала должным образом, в отличие от системы гражданского оповещения. Сейчас в ведомстве работают над ее усовершенствованием.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Польши и Оперативное командование Вооруженных Сил принимают участие в переговорах с Советом безопасности правительства, чтобы «еще больше закрыть всю систему».

Она добавила, что Оперативное командование Вооруженных Сил публично уведомляет граждан о подъеме истребителей во время российских атак по Украине, а теперь также будет отправляться информация через SMS об опасной ситуации в Украине.

«Если на наших военных нападут, мы вышлем еще больше информации, используя системы Центра правительственной безопасности», — сказала она.

Российская ракета в Польше — последние новости

Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что после падения российской ракеты в Польше НАТО должно действовать более решительно, а также более жестко реагировать на действия Кремля.

По данным Минобороны Польши, 30 июля ракета Х-101, нарушившая воздушное пространство Польши, была запущена с территории России. Более того, всего во время той атаки к польской границе направлялось около 20 ракет.

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