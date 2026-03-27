Война Трампа против Ирана возвращает к Путину еще одного союзника — Reuters

Путин и Моды / © Associated Press

Реклама

Индия и Россия договорились о подготовке к возобновлению прямых поставок российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника.

Если Индия решится на сделку, переговоры могут быть завершены в течение нескольких недель, уточнил один из собеседников агентства.

Реклама

Отметим, страна не закупала СПГ у России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

После отказа Европы от российских энергоносителей основными покупателями были Индия и Китай, на которые приходилось около 80% экспорта.

Война США против Ирана спасает экономику России

Война США и Израиля против Ирана и связанные с ней проблемы на рынке нефти принесли пользу России.

Россия получает финансовые выгоды на фоне войны Ирана, ведь цены на нефть выросли примерно от 70 до 100 долларов за баррель, что существенно увеличило государственные доходы.

Реклама

Благодаря этому Москва может отложить запланированное ужесточение фискальной политики, в частности, пересмотр правил резервного фонда и возможное сокращение бюджетных расходов.

Цены на газ также резко выросли. Ожидается, что доходы российского бюджета от нефти и газа возрастут на 70% в апреле по сравнению с мартом, достигнув 0,9 триллиона рублей. Это самый высокий месячный уровень с октября 2025 года, согласно расчетам Reuters, основанным на средней цене на нефть на уровне 75 долларов за баррель.

18 марта Иран заявил, что США и Израиль нанесли удар по крупнейшему газовому месторождению «Южный Парс» и связанной с ним инфраструктуре. Это первая атака на добывающие объекты Ирана с начала войны.