Война у ворот "Аль-Шифы": почему Израиль штурмует главную больницу Газы (фото, видео)

Рано в среду, 15 ноября, израильские войска совершили рейд на крупнейшую больницу Газы Аль-Шифа, где сотни пациентов, в том числе новорожденные, оказались в затруднительном положении, поскольку армия распространила свой контроль над городом Газа и северной частью Сектора Газы.

Больница "Аль-Шифа" стала символом страданий палестинского гражданского населения во время войны между Израилем и ХАМАСом, которая вспыхнула после того, как 7 октября во время неожиданного нападения на юг Израиля боевики убили около 1200 человек и захватили около 240 пленных.

Об этом пишет Associated Press.

Больница также находится в центре споров о том, кто виноват в тысячах смертей и масштабных разрушениях на оккупированной территории. Израиль обвиняет ХАМАС в использовании палестинцев как живого щита, в то время как палестинцы и правозащитные группы заявляют, что Израиль опрометчиво подвергает опасности гражданское население, пытаясь искоренить группировку.

"Ужасная ситуация"

Мохаммед Закут, директор больниц в Газе, заявил, что израильские танки находятся на территории медицинского комплекса и что солдаты вошли в здания, в том числе в отделения неотложной помощи и хирургии, где расположены отделения интенсивной терапии. Было непонятно, говорил ли он внутри комплекса.

Палестинцев, раненых во время израильской бомбардировки Газы, доставили в больницу в Хан-Юнис, 15 ноября 2023

"Оккупационные войска штурмовали здания", — гневно сказал он по телефону. По его словам, пациенты, в том числе дети, напуганы. – Они кричат. Это очень ужасная ситуация… мы ничего не можем сделать для пациентов, кроме как молиться».

Израильские военные заявили, что проводят "точную и целенаправленную операцию против ХАМАСа в определенной зоне в больнице "Аль-Шифа"". Солдаты сопровождали медицинские бригады, которые привезли с собой медикаменты, детское питание, инкубаторы и другое оборудование.

Израиль заявляет, что ХАМАС обладает мощным командным центром внутри и под "Аль-Шифой", но не предоставил визуальных доказательств, тогда как ХАМАС и персонал больницы неоднократно отрицали эти обвинения.

Палестинцев, раненых во время израильской бомбардировки Газы, доставили в больницу в Хан-Юнис, 15 ноября 2023

За несколько часов до рейда Соединенные Штаты заявили, что их собственные разведывательные данные указывают на то, что боевики используют больницу Аль-Шифа и другие больницы и туннели под ними для поддержки военных операций и содержания заложников.

Израильские военные заявили, что силы, совершающие рейд на Аль-Шифу, также ищут заложников. Судьба заложников, среди которых мужчины, женщины и дети, активизировала поддержку войны со стороны Израиля, а семьи и сторонники заложников проводят марш протеста из Тель-Авива в Иерусалим.

Через две с половиной недели после ввода танков и сухопутных войск на север Газы, израильские войска также взяли под свой контроль несколько ключевых построек и квартал в центре города Газа.

Горючее для гуманитарных нужд

Большинство из сотен тысяч людей, живущих в городе Газа и близлежащих районах, скрылись после недель израильских бомбардировок. К северу, где уже несколько недель нет света и воды, почти не поступает помощь.

По данным палестинского Министерства здравоохранения в Рамалле, в Газе погибли более 11 200 человек, две трети из которых — женщины и несовершеннолетние, а две трети из 2,3 миллиона жителей территории покинули свои дома. Около 2700 человек числятся пропавшими без вести, большинство из них, как полагают, похоронены под завалами. Министерство не делает разницу между смертями гражданских лиц и боевиков.

Палестинцев, раненых во время израильской бомбардировки Газы, доставили в больницу в Хан-Юнис, 15 ноября 2023

Почти все население Газа втиснулось в южные две трети крошечной территории, где условия жизни ухудшаются из-за постоянных обстрелов.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило во вторник, 14 ноября, что его топливный состав в Газе пуст и что оно вскоре прекратит операции по оказанию помощи, включая доставку ограниченных запасов продовольствия и медикаментов из Египта для более 600 000 человек, которые скрываются в переполненных. школах и других учреждениях, находящихся в управлении ООН, на юге.

Представители израильского оборонного ведомства рано в среду, 15 ноября, сменили курс, чтобы разрешить ввоз около 24 000 литров (6340 галлонов) горючего для гуманитарных нужд, сообщили официальные лица. Ранее они не раз отказывались пропускать топливо в Газу, заявляя, что ХАМАС перенаправит его на военные цели.

Палестинцы оплакивают своих родственников, погибших во время израильской бомбардировки Газы, 14 ноября 2023

COGAT, израильский оборонный орган, ответственный за палестинские дела, заявил, что позволит грузовикам ООН дозаправляться на контрольно-пропускном пункте Рафах на границе с Египтом позже в среду. По его словам, это решение было принято в ответ по просьбе США.

Выведены из строя больницы

Рейд в Аль-Шифе вызвал осуждение со стороны Иордании и международно признанной Палестинской автономии, назвавшей его нарушением международного права. Руководитель отдела помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что он "шокирован" этим рейдом, отметив, что защита гражданского населения "должна превалировать над всеми другими проблемами".

Israeli forces shooting inside al Shifa hospital. pic.twitter.com/8KCrCzQHUp — Edward Hulme (@hulme_edward) November 15, 2023

Больницы могут потерять свой защищенный статус, если боевики используют их в военных целях, но гражданским лицам должно быть предоставлено достаточно времени для побега, а любая атака должна быть пропорциональна военной цели.

Тысячи перемещенных лиц, нашедших убежище в "Аль-Шифе", а также пациенты, которые могли передвигаться, сбежали из медицинского комплекса в Газе через коридор, созданный израильскими войсками в последние дни, когда израильские войска оцепили комплекс и вели бои с боевиками ХАМАС за его воротами. Некоторые палестинцы, которые смогли выйти, рассказали, что израильские войска открыли огонь по эвакуированным.

На выходных "Аль-Шифа" прекратила работу, поскольку запасы иссякли, а отсутствие электроэнергии не позволило запустить инкубаторы и другое жизненно важное оборудование. После нескольких дней без холодильника работники морга во вторник, 14 ноября, вырыли во дворе братскую могилу для 120 тел.

Палестинцев, раненых во время израильской бомбардировки Газы, доставили в больницу в Хан-Юнис, 15 ноября 2023

Министерство здравоохранения сообщило, что 40 пациентов, в том числе трое младенцев, скончались после того, как в субботу, 11 ноября, в аварийном генераторе "Аль-Шифы" закончилось горючее. Еще 36 младенцев рискуют умереть из-за отсутствия электроэнергии в инкубаторах, сообщает министерство.

Младенец в больнице "Аль-Шифа"

Битва в Газе

Израильские войска распространили свой контроль на север Газы, захватив здание парламента и штаб-квартиру полиции. Но собрать независимые свидетельства о боях в городе Газа было почти невозможно, поскольку связь с севером практически полностью разрушена.

Спикер израильской армии Даниэль Хагари заявил, что израильские войска завершили захват лагеря беженцев Шати, плотно застроенного района, и свободно передвигаются по городу в целом.

Внутри некоторых недавно захваченных построек солдаты вывесили израильский флаг и военные флаги в знак празднования. На национальной телевизионной пресс-конференции министр обороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС "потерял контроль" над северной частью Газы и что Израиль достиг значительных успехов в городе Газа.

Но когда его спросили о временных рамках войны, Галант ответил: «Речь идет о долгих месяцах. Мы говорим о долгих месяцах, а не о дне или двух”.

Военные заявляют, что их силы обнаружили оружие и ликвидировали боевиков в правительственных зданиях, школах и жилых домах.

Израиль заявляет, что уничтожил несколько тысяч боевиков, включая важных командиров среднего звена, в то время как 46 его солдат погибли в Газе.

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