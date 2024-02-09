Война в Арктике: что известно о вероятном противостоянии России и НАТО

С началом полномасштабной войны России в Украине новые северные альянсы изменяют геополитический баланс сил, и вскоре арктические страны НАТО будут преобладать Россию в соотношении семь к одному. Сейчас мировые лидеры все чаще задаются вопросом — насколько вероятна эскалация в Арктическом регионе.

Как пишет Foreign Policy, в последние несколько десятилетий двусторонние и международные соглашения между Россией и другими арктическими государствами усиливали общую северную безопасность, а также научные интересы. Но после полномасштабного вторжения России в Украину эти договоренности быстро развалились.

"Если война в Украине чего-то и достигла, так это сближение Северных стран в вопросах безопасности", — пишет издание.

“Сейчас у нас есть семь из восьми арктических стран, геополитически сплоченных и с высокомощными вооруженными силами. Я не знаю, существует ли такая концентрация согласованности и возможностей между странами где-нибудь в мире”, — отметил один из экспертов.

Однако другие отмечают, что все это делается во имя сдерживания и сходятся во мнении, что полномасштабный северный конфликт маловероятен. В то же время, как ни парадоксально, военный потенциал и экономические ресурсы России, усиливающие напряженность в Арктике, также сдерживают реальную эскалацию. На севере России просто есть что терять: огромная территориальная масса и большие ресурсы ископаемого топлива являются основными претензиями на его идентичность в качестве глобальной сверхдержавы. Поэтому Кремль заинтересован в поддержке низкого уровня напряженности на севере.

Пока это означает гибридную войну: тактику серой зоны, которую труднее отследить или приписать себе.

В высокомилитаризованных зонах ошибки могут нести наибольший риск. И, как отмечают эксперты, "просчеты и неправильная интерпретация" являются "наибольшим риском безопасности в Североатлантической Арктике". В этом регионе Россия и НАТО проводят частые военные учения, отрабатывая мобилизацию своих сил и флотов.

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Но это сложные операции, которые часто впервые испытывают людей и процедуры. Достаточно одного случайно выпущенного выстрела, одного перекрещенного сигнала, чтобы репетиция открыла театр военных действий. Обычно такие учения четко коммуникируются и координируются через границы. Но в последнее время эта коммуникация пострадала”, — отмечает издание.

В самом худшем случае, пишет Foreign Policy, война в Украине может завершиться северным ударом. Россия имеет 11 подлодок, способных запускать ядерное оружие большой дальности; восемь из них находятся на Кольском полуострове. Уже по этой причине Арктика имеет особый вес для мировых лидеров, которые должны рассматривать эскалацию до абсолютного гипотетического конца.

Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что арктический конфликт в любой форме все еще противоречит интересам России и менее вероятен, чем в других частях мира. Тем не менее, они предостерегают от предположения, что Путин будет вести себя рационально. Если его загнать в угол, когда НАТО расширяется, а украинские войска продвигаются вперед, невозможно знать, как он отреагирует.

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