Война в Эфиопии: повстанцы захватили 2 города и казнили сотню местных жителей

Боевикам удалось захватить города Десси и Комболча, что на пути в столицу Эфиопии.

В Эфиопии повстанческие отряды захватили 2 города: Десси и Комболча. Также эфиопское правительство заявляет о казни местных жителей.

Об этом информирует Reuters, ссылаясь на Twitter эфиопского правительства.

Также читайте В лагерях для беженцев в Эфиопии происходили убийства и изнасилования

"Террористическая группировка "Народный фронт освобождения Тиграя" (НФЗТ) казнила более сотни молодых жителей города Комболча в районах, куда им удалось проникнуть", — говорится в сообщении правительства.

По информации Reuters, "Народный фронт освобождения Тиграя" сообщает, что в настоящее время они полностью контролируют город Комболча и аэропорт. Боевикам удалось захватить города Десси и Комболча, что на пути в столицу Эфиопии.

"Это первый случай, когда боевики продвинулись так далеко на юг с того момента, как они начали боевые действия в регионе Амхара в июле", — отмечают в правительстве Эфиопии.

Напомним, в Эфиопии продолжается вооруженный конфликт между центральным правительством страны и "Народным фронтом освобождения Тиграя". Начавшаяся в ноябре прошлого года война привела к многочисленным человеческим жертвам. Вооруженный конфликт начался после того, как северный регион Тиграй поднял восстание против правительства Абия Ахмеда из-за того, что он инициировал демократические реформы и начал демонтаж авторитарно-феодальной политической системы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку