Война в Эфиопии: в результате авиаудара по столице Тиграя погибли дети

Война в Эфиопии: в результате авиаудара по столице Тиграя погибли дети

Правительство заявляет о поражении военного объекта, однако силы Тиграя сообщают об ударе по жилому дому.

В охваченном войной регионе Эфиопии Тиграй в четверг, 28 октября, в результате авиаудара по Мекели погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе трое детей. Еще более двух десятков жителей столицы штата пострадали.

Об этом сообщает The Associated Press.

По словам представителя правительства страны Легессе Тулу, целью атаки был объект, используемый силами Тиграя для изготовления и ремонта оружия. Он является частью комплекса, принадлежащего компании Mefsin Industrial Engineering, также пострадавшего на прошлой неделе.

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В то же время спикер Тиграя Нахусенай Белай опроверг информацию о поражении военной цели, сказав, что атака ударила по "гражданскому жилому дому". На фотографиях с места происшествия видно, как спасатели извлекают тела из-под завалов.

Правительство Эфиопии уверяет, что последние авиаудары ограничены военными целями, однако силы Тиграя утверждают, что атакуются гражданские объекты, в том числе заводы и клиника.

Между тем бои продолжаются в соседнем регионе Амхара после того, как правительство премьер-министра Абия Ахмеда в начале этого месяца начало наземное наступление, несмотря на международные призывы к прекращению огня.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, лауреат Нобелевской премии мира 2019 года, в ноябре прошлого года направил войска в северный регион для задержания и разоружения лидеров Народного фронта по освобождению Тиграя, бывшей правящей партии региона.

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Чиновник пообещал, что конфликт будет недолгим, однако боевые действия продолжались восемь месяцев, приведя к тысячам смертей и заставив более двух миллионов человек покинуть свои дома.

Все стороны конфликта обвиняются в массовых убийствах и нарушениях прав человека.

Известно, что вооруженные формирования НФОТ значительно превосходят правительственные силы.

Народный фронт освобождения Тиграя долгие годы был повстанческим движением, после чего превратился в политическую партию. 9 сентября 2020 года администрация Тиграя провела в регионе выборы без разрешения на то центрального правительства, которое объявило голосование незаконным.

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