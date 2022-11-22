"Война в Европе стала реальностью": в Чехии планируют перевооружить и подготовить армию

Чехия планирует провести экстренную модернизацию своей армии, потому что обеспокоены возможной эскалацией войны в Украине. В Праге опасаются, что она может перерасти в конфликт между Россией и НАТО.

Об этом заявил глава Генштаба Чехии Карел Ржека, сообщает Idnes.

По его словам, если дойдет до конфликта между Российской Федерацией и Альянсом, то чешская армия станет активным участником войны с первых минут.

"Мы должны готовиться прежде всего к самому сложному и опасному сценарию, а именно к широкомасштабной войне против передового противника. Война в Украине – это большой тревожный звонок для всего общества. Потенциал эскалации войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самых серьезных сценарий", глава Генштаба Чехии.

Он призвал правительство к крупнейшему в истории чешской армии перевооружению. Карел Ржека отмечает, что "война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса".

"Вечный покой — это утопия. Период предупреждения об этом кризисе продолжается, по меньшей мере, с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда — это не стратегия", — подчеркнул глава Генштаба Чехии.

Как сообщалось, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что единственный способ втянуть Варшаву в российскую войну – это отвлечься от Украины. По его словам, тогда война "придет к нам сама". По его словам, пожар войны впервые охватил Польшу.

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