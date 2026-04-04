Война в Иране бьет по ЕС: 5 стран заговорили о внедрении нового налога из-за рекордных цен

ЕС готовит новые налоги на топливо

Реклама

Глобальный энергетический кризис вынуждает Европейский Союз искать новые пути финансирования для поддержки своих граждан. Министры экономики и финансов сразу пяти стран — Италии, Германии, Испании, Португалии и Австрии призвали Еврокомиссию обложить налогом избыточные доходы энергетических компаний.

О подготовке официального обращения в Брюссель о внедрении нового инструмента влияния сообщает издание Euronews.

Нефть по $100 и вклад солидарности

Авторы письма, адресованного еврокомиссару по вопросам климата Вопке Гукстри, отмечают, что из-за войны войны на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива цены на нефть марки Brent уже взлетели с привычных 70 до 100 долларов за баррель.

Реклама

Топливные компании аккумулируют колоссальные сверхприбыли на фоне дефицита. Поэтому министры предлагают возродить и усилить механизм, похожий на вклад солидарности 2022 года. Тогда во время ценового скачка после начала полномасштабной войны в Украине ЕС удалось собрать около 28 млрд евро налогов сверхприбылей от ископаемого топлива.

Теперь инициаторы требуют, чтобы новая система охватывала весь Евросоюз, имела более прочную правовую основу и была жестко направлена на крупные транснациональные нефтяные фирмы, включая их доходы, полученные за границей. Собранные средства будут направлены на финансирование временной помощи потребителям и сдерживание инфляции без дополнительной нагрузки на госбюджеты.

Экономисты уже поддержали эту идею. Главный экономист Triodos Bank Ганс Стегемен назвал такие налоги "очевидным решением" в ситуации, когда кризис генерирует огромные доходы для производителей топлива за счет обычных домохозяйств и экономик-импортеров.

Европа готовится к худшему сценарию

Призывы министров раздаются на фоне глобальной угрозы масштабного энергетического кризиса , о котором официально предупреждают в Брюсселе. По словам комиссара ЕС по энергетике Дана Йоргенсена, фактическая блокировка судоходства и удары по инфраструктуре в Персидском заливе заставляют Европу готовиться к серьезным долговременным последствиям.

Реклама

В Евросоюзе рассматривают все возможные варианты реагирования, вплоть до жесткого нормирования критически важных продуктов, в частности авиационного горючего и дизеля. Также Еврокомиссия готова снова раскрыть свои стратегические нефтяные резервы. Несмотря на это, Брюссель не планирует отказываться от своего стратегического курса в полный отказ от российского сжиженного природного газа уже в этом году.

В то же время в руководстве ЕС делают тревожные заявления , сравнивая экономические последствия нынешнего кризиса с пандемией коронавируса. Еврокомиссар Йоргенсен признал, что Европа сталкивается с «очень серьезной ситуацией, завершения которой не видно», и даже скорый мир на Ближнем Востоке не вернет мир к нормальной жизни в ближайшем будущем.

С момента первой атаки США и Израиля на Иран мировые цены на нефть и газ выросли на 70%. Поэтому Брюссель настоятельно призывает европейцев максимально экономить топливо: меньше путешествовать, работать из дома, снизить скорость на автомагистралях на 10 км/ч и массово пересаживаться на общественный транспорт.