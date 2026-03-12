Война в Иране докатилась до Новой Зеландии: страна вводит жесткие ограничения

Новая Зеландия ограничивает использование транспорта из-за нехватки топлива

Новая Зеландия предстала перед серьезной угрозой дефицита горючего из-за войны в Иране. Чтобы сократить потребление энергоресурсов, местные власти рассматривают возможность введения обязательных дней без автомобилей, а национальный авиаперевозчик экстренно отменяет рейсы.

Об этом пишет BILD.

Возврат старого закона и распаковка резервов

По словам министерства финансов Николы Уиллис, правительство изучает закон 1979 года. Этот документ может обязать каждого автовладельца отказываться от поездок на своей машине один день в неделю, а нарушителей будут ждать серьезные денежные штрафы.

«Упомянутый закон появился после исламской революции в Иране и действовал с июля 1979 по май 1980 года. Его ввели с той же целью – правительство стремилось ограничить потребление топлива», – отмечает BILD.

Министр энергетики Шейн Джонс предупредил, что имеющихся запасов горючего государству хватит всего примерно на 50 дней. В то же время Новая Зеландия согласилась распаковать свои стратегические резервы и выпустить на рынок объем горючего, эквивалентный шести дням потребления в рамках глобальной инициативы Международного энергетического агентства.

Отмена 1100 авиарейсов и безумные цены

Энергетический кризис болезненно ударил и по авиации. Как сообщает 1News, национальный перевозчик Air New Zealand официально объявил об отмене около 1100 рейсов (5% от общего количества) в течение ближайших двух месяцев. Это решение повлияет на планы более 44 тысяч пассажиров, а большинство отмен придётся на внутренние маршруты во внепиковые часы.

Генеральный директор авиакомпании Никил Равишанкар объяснил, что цены на авиационное горючее подскочили с 85-90 долларов США за баррель до экстремальных 150-200 долларов.

С начала боевых действий в Иране и фактической блокировки Ормузского пролива цены на бензин в Новой Зеландии подскочили почти на 10%, а дизельное топливо подорожало более чем на 20%.

Напомним, в Европе горючее продолжает дорожать из-за блокады Ормузского пролива Ираном. В частности, в Испании цены на бензин и дизель установили новый рекорд.